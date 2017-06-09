Показания Коми: кто победил на слушаниях? Россия

"Хорошо сработано, Москва", - пишет журналист Time Филип Эллиот. "Если русские хотели посеять хаос и недоверие в американской демократии, показания, которые в четверг дал уволенный глава ФБР Джеймс Коми, способствовали достижению этой цели", - поясняет свою мысль автор.

"На протяжении почти трех часов под софитами Капитолийского холма Коми отвечал на вопросы сенаторов о его взаимодействии с Дональдом Трампом - неординарным политиком, президентская кампания которого стала темой для расследования на предмет того, насколько глубоко российские агенты проникли в американскую политику. В процессе выступления Коми помог подточить и без того подорванное доверие к демократическим системам, включая традиционное представление, что ФБР не зависит от политического влияния, и поставил под вопрос репутацию выборов в стране", - говорится в статье.

"Россия вышла победителем. Неприкосновенность американских институтов правосудия оказалась в опасности. Отставной глава ФБР, главный полицейский страны, счел президента США последовательным лжецом", - негодует автор.

Ничто из перечисленного "не является нормальным или полезным для электората, теряющего доверие к своbм демократическим системам", говорится в статье. "Именно поэтому Россия и пошла этим путем. Идеальное место Соединенных Штатов в сложившейся мировой иерархии теоретически обеспечивается их приверженностью демократическим принципам: честные выборы, прозрачное правительство, ответственные лидеры, суверенитет правительства. И все эти принципы оказались под угрозой из-за российского вмешательства или прихода президента к власти с его помощью. Россия надеется получить дивиденды от своей антагонистической борьбы, и очевидно, что у ее президента, бывшего агента КГБ, есть идеи на этот счет", - пишет Эллиот.

"Правосудие свершится в демократических институтах лишь тогда, когда обвинения, озвученные Коми, будут доказаны. А это дает России еще одну победу в новой холодной войне с Соединенными Штатами", - заключает автор.