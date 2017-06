9 июня 2017 г. Кэтрин Филип | The Times Письмо Усамы бен Ладена спасало Тегеран от террора ИГИЛ* Письмо, обнаруженное в укрытии Усамы бен Ладена в Пакистане, содержит указание на соглашение, которое годами защищало Иран от нападения джихадистов, сообщает The Times. "Нет нужды воевать с Ираном, - написал он в 2007 году. - Иран - наша главная артерия для средств, людей и коммуникаций, а также заложников". Письмо было адресовано лидеру отделения "Аль-Каиды"* в Ираке, которое позже преобразовалось в ИГИЛ*. Абу Мусаб аз-Заркави, его основатель, осознавал масштабы сотрудничества "Аль-Каиды"* с Ираном, поясняет автор статьи Кэтрин Филип. Заместитель бен Ладена Айман аз-Завахири также писал ему предупреждение, что его ненависть к шиитам в Ираке вредна для подразделения "Аль-Каиды"* и чревата ухудшением отношений "Аль-Каиды"* с Ираном. "В 2007 году суннитские джихадисты Ирака представляли непосредственную угрозу для Ирана. Предупреждение бен Ладена принималось во внимание, но ненависть к шиитам оставалась основополагающим принципом", - говорится в статье. "Теперь с обязательством не нападать на ведущую шиитскую силу мира покончено, - пишет Филип, имея в виду недавние нападения в Тегеране. - Возможно, это и первый успешный удар ИГИЛ* по Ирану, но не первая попытка: неудачные попытки были много раз". *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Times