9 июня 2017 г. Л.Тодд Вуд | The Washington Times Россия негласно ведет двойную игру в рамках напряженного корейского кризиса По словам президента Трампа, Пекин "очень старается" прижать Северную Корею после встречи Си Цзиньпина с американским лидером, передает Л.Тодд Вуд в The Washington Times. В дополнение к новоявленной симпатии Китая к позиции США у побережья Северной Кореи курсируют три американских авианосца. Сработает ли эта стратегия в долгосрочной перспективе, пока неясно, а в краткосрочной результаты малозаметны. Северная Корея продолжает еженедельные испытания ракет и не отказывается от конфронтационного поведения, говорится в статье. Российская Федерация подчинилась недавним санкциям, наложенным на Северную Корею ООН, однако потихоньку начала восполнять пробел, образовавшийся из-за сокращения продаж китайского угля Пхеньяну. Согласно сайту Sputnik, торговый оборот между Северной Кореей и Россией вырос на 73% за первые два месяца 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщает журналист. "Китай - крупнейший торговый партнер Северной Кореи, однако незамеченной часто остается двойная игра, которую ведет в рамках [корейского] кризиса Россия, - указывает Вуд. - При Сталине Советский Союз стал создателем отшельнического режима на северной территории Корейского полуострова. Сегодня Россия при Путине, видимо, пытается совместить несовместимое, в то время как остальной мир старается покончить с пхеньянским кошмаром". Россия играет ключевую роль в модернизации северокорейских железных дорог, она пригласила сотни северокорейских студентов для обучения в университетах Дальнего Востока, дала работу десяткам тысяч северокорейских рабочих в Сибири по проектам, которые обеспечивают твердую валюту режиму Ким Чен Ына. Короче говоря, если Китай отступается от Северной Кореи, Россия активизируется, пишет автор. "В рамках новой модели гибридной войны России - сочетающей цифровое, экономическое и, наконец, традиционное боевое оружие, - она воспринимает поведение Запада как попытку использовать северокорейский кризис для блокировки экономических возможностей Китая и России и содействия Южной Корее - своему союзнику в конфликте. Русские полагают, что в северокорейском конфликте Запад осквернил себя низменными мотивами и запачкал руки", - утверждает журналист. "Северная Корея рано или поздно разработает межконтинентальные баллистические ракеты, которые смогут доставлять ядерные бомбы. Это только укрепляет безопасность и влияние России, запугивая Запад, - говорится в статье. - Так что Москва может допустить мелкие санкции НАТО в адрес незначительных фигур северокорейского режима, но продолжит продавать уголь и все что угодно Северной Корее, потому что ее настоящий приоритет - выживание этого сталинского творения". Источник: The Washington Times