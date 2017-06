9 июня 2017 г. Юджин Робинсон | The Washington Post Чтобы понять, куда движется российское расследование, обращайте внимание на темы, которых Коми избегал "Что вы будете делать, если вас только что уволили с должности директора ФБР, администрация решила вас "оклеветать" при помощи "попросту лжи", и вы считаете, что, возможно, президент США пытается препятствовать правосудию? - пишет колумнист американского издания The Washington Post Юджин Робинсон. - Вы сливаете сенсационные сведения СМИ в надежде добиться назначения специального прокурора. Это может сработать. И это действительно сработало". "В ходе ошеломительного публичного свидетельства в четверг Джеймс Коми признался, что он сделал так, чтоб его друг слил детали разговора, что состоялся у Коми с президентом Трампом, - встречи 14 февраля в Овальном кабинете, на которой Трамп сказал, что он надеется, что директор ФБР "прекратит" расследование бюро касательно уволенного советника по нацбезопасности Майкла Флинна, согласно запискам Коми, сделанным в то же время", - говорится в статье. "Я подумал, что это может побудить к назначению специального прокурора", - передает автор заявление экс-директора ФБР в Комитете по разведке Сената касательно организованной им утечки. "Лучшей цитатой дня Коми стал запоздалый ответ на твит президента за 12 мая, который предупреждал, что "Джеймсу Коми стоит надеяться на то, что нет "записей" наших разговоров, перед тем как начинать сливы прессе". На что Коми сказал: "Боже, надеюсь, что записи есть". Я тоже на это надеюсь, - продолжает Робинсон, - но я бы удивился, если бы подобные записи существовали. Приближенный круг Трампа - это такое решето, что полные расшифровки точно бы уже на данный момент просочились. Ведущим расследование и общественности придется решить, верят ли они Трампу, который постоянно врет, или Коми, который имеет склонность к театральности, но держится как бойскаут-переросток. Это достаточно легкий выбор". "Как, наверно, следовало ожидать, самым главным, что следует вынести из свидетельства Коми, может являться то, что он не сказал, - считает автор. - Темы, которых он старательно избегал, могут намекнуть на то, куда движется расследование". Так, например, он отказался ответить на вопрос - в ходе открытого заседания - о Внешэкономбанке, "российском государственном банке развития, связанном с президентом Владимиром Путиным". "Советник и зять Трампа Джаред Кушнер встретился в прошлом году с руководителями ВЭБа, - говорится в статье. - Также Коми был скрытен о своих взаимодействиях с министром юстиции Джеффом Сешнсом, который был его начальником и которому пришлось взять самоотвод от расследований, связанных с Россией". Теперь записки Коми о его встречах с Трампом в руках специального прокурора Роберта Мюллера, сообщает автор. "Трамп отчаянно хотел, чтобы российское расследование закончилось. Увольнение Коми гарантировало, что это только начало", - говорится в заключение. Источник: The Washington Post