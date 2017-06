9 июня 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post Наблюдая за показаниями Коми, Москва отмахивается от обвинений в хакерстве Россияне наблюдают с болезненной увлеченностью за тем, как американский политический истеблишмент пытается до конца разобраться в том, как и до какой степени Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, пишет корреспондент The Washington Post Дэвид Филипов. По мере того, как приближалось выступление бывшего директора ФБР Джеймса Б. Коми перед сенатским Комитетом по разведке в четверг, примерно 143 млн россиян по-прежнему не могли принять саму идею о том, что США обвиняют их страну. "Некоторые гордятся тем, что хакеры их страны, очевидно, так же изобретательны и находятся на мировом уровне, как и российская аэрокосмическая промышленность. Другие добавляют обвинения в хакерстве в длинный список прегрешений, приписываемых всеми России. Еще больше людей обеспокоены тем, что весь этот хаос в Вашингтоне аукнется им", - говорится в статье. Блогер Сергей Армейсков называет зацикленность США на Москве "русоманией". "Согласны ли они с Путиным или нет или пришли к этому заключению самостоятельно, россияне считают, что американцы помешались на российском вмешательстве", - говорит Андрей Колесников (Московский центр Карнеги). "Однако эффект Russiagate выходит за пределы широко распространенных представлений. У Москвы имеется длинный список собственных претензий по поводу того, что она считает целенаправленными попытками США вмешаться в российские дела, окружить, сломить, задержать в развитии и в целом унизить Россию (не говоря уже о манипуляции российскими выборами)", - пишет Филипов. "На данный момент верхняя палата российского парламента предлагает ввести новые ограничения против НКО, получающих иностранное финансирование", - отмечает он. Так что будьте уверены, что, пока сенаторы допрашивали с пристрастием Коми о том, что он знал о российском вмешательстве и когда он об этом узнал, россияне размышляли о том, что делать с теми, кого законодатель Андрей Климов назвал "тысячами неустанно работающих людей", оплачиваемых из американских фондов и пытающихся сокрушить российское государство. Источник: The Washington Post