9 июня 2017 г. Марк С. Заид | The Washington Post Реалити Виннер не разоблачительница и не жертва войны Трампа с утечками "Когда Реалити Виннер арестовали на прошлой неделе по "Закону о шпионаже" по обвинению в выносе секретной информации с правительственного объекта и ее пересылке в новостное агентство, противники администрации Трампа поспешили встревожиться. Виннер, 25-летняя федеральная подрядчица, критиковала президента Трампа в социальных сетях, а документ, который она предположительно слила Intercept (СМИ, созданное специально для публикации разоблачений. - Прим. ред.), содержал подробности о российской попытке взломать государственные и местные избирательные системы прошлой осенью - подробности, раскрывающие самую сердцевину того, что Трамп называет "фальшивыми новостями", а именно, расследования того, состоял ли его штаб в сговоре с российской разведкой", - отмечает в The Washington Post адвокат Марк С. Заид, специализирующийся на защите разоблачителей. "Но давайте отложим обещания Трампа расправиться с устроителями утечек и непрерывный поток позорных откровений, - предлагает Заид. - Нет ничего удивительного или необычного в том, что Виннер предъявили уголовные обвинения. Не является это и признаком какой бы то ни было вовлеченности Белого дома в это дело. То, что Трамп хочет заткнуть рот устроителям утечек, не превращает Виннер в разоблачительницу или мученицу "сопротивления", сколько бы некоторые ни аплодировали ее действиям. В нашей системе никого не признают разоблачителем только потому, что его действия могут способствовать той или иной идеологической повестке. Секретный документ, который Виннер предположительно раскрыла, был, определенно, достоин попадания в новости, но ничто в нем не проливает свет ни на какие мошенничества, растраты или нарушения - или, что еще важнее, ни на какое незаконное поведение правительства США. Если Виннер и правда была источником репортажа в Intercept, ей не удалось ничего разоблачить". "С точки зрения закона никто сливающий секретную информацию в СМИ (вместо надлежащих правительственных учреждений) не является разоблачителем, которому полагается юридическая защита. Это относится к Виннер, Сноудену и Челси Мэннинг, кто бы что ни думал об их действиях. Закон надлежащим образом защищает только тех, кто его выполняет. Всякий, кто идет наперекор ему, действует на свой страх и риск", - говорится в статье. "Это факт, что администрацию Трампа преследуют утечки (часть из которых явно незаконна в связи с публикацией секретной информации) на уровне, далеко превосходящем 130 первых дней всех предыдущих президентств. Для многих это повод аплодировать, и однажды история рассудит, к каким последствиям привели эти действия. Разумеется, нам категорически нужны разоблачители. Но то, выживет или нет администрация Трампа, должно определяться законным надзором и подотчетностью, а не избирательными утечками секретной информации, которые могут повредить интересам нашей национальной безопасности", - резюмирует Заид. Источник: The Washington Post