9 июня 2017 г. Джон Андерсон | The Wall Street Journal Рецензия на "Интервью с Путиным": Влад-потешник "Если какие-то новости должны были прорваться из "Интервью с Путиным" Оливера Стоуна, которое будет показываться четыре часа на протяжении четырех вечеров, они, вероятно, уже бы просочились на данный момент (хотя только первая и вторая часть были предоставлены для рецензии), - пишет кинокритик The Wall Street Journal Джон Андерсон. - За отсутствием поразительных откровений в этой тщательно продуманной картине очаровывает ее театральность. А также демонстрируемая степень высокомерия". По словам журналиста, все, кто знаком с политическими взглядами или фильмами Стоуна, включая три его фильма о Фиделе Кастро, "знают, что он будет радушным транслятором для таких людей, как Путин, который даже для благожелательного интервьюера является своего рода кошмарным объектом". "Чтобы Стоун ни говорил или на чтобы ни намекал - а кое-что из этого, даже базовая история, говорят о грандиозной неосведомленности человека, которому представилась возможность взять интервью у президента России, - Путин на рефлексивном уровне ему противоречит", - отмечает автор. Андерсон считает, что это "сколь очевидная, столь и дешевая властная стратегия". "Интервью с Путиным" снималось в течение двух лет и дало бывшему агенту КГБ и шефу ФСБ широкую свободу для обоснования своей точки зрения, что Россия жертва, что НАТО ненужно, а с Украиной он на самом деле стремится к "сближению". "Со своей стороны, Стоун говорит об Америке так, как будто он не является ее частью, что производит впечатление высочайшего высокомерия, а также попытки позиционировать себя как равного Путину, - продолжает кинокритик. - Хотя оскароносный режиссер, несомненно, умеет выгодно подать информацию, на территории Путина он выглядит относительным любителем. И недотепой: когда Стоун ссылается на интервью Чарли Роуза - в котором, по-видимому, российский президент признал свои самодержавные устремления - Путин говорит, что он был неправильно понят. Стоун сказал: "Надо пристрелить переводчика", - в лучшем случае, невежливое заявление в присутствии тут же российского переводчика". "Конечно, не все переводимо, есть юмор, есть искусство, и это, вероятно, хорошо: когда Путин выходит из раздевалки на хоккейной арене в Москве, погребенный под снаряжением и шлемом, у Стоуна вырывается: "Микки-Маус!". Тут приходится согласиться со Стоуном: сходство есть", - пишет Андерсон. Источник: The Wall Street Journal