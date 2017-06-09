Братья по оружию

Сотни немцев приобрели в этом году через интернет нелегальное оружие, чтобы отстреливаться от мигрантов, утверждает Die Zeit.

В репортаже рассказывается, например, о жителе Берлина М., который работает мясником в одной из сети супермаркетов. "Это один из тех немцев, которые купили нелегальное оружие для того, чтобы стрелять в мигрантов, - пишут журналисты. - За 400 евро М. приобрел револьвер для резиновых пуль венгерского производства. По его словам, он купил оружие, потому что постоянно испытывает проблемы с мигрантами и чувствует угрозу". "Магазинные воришки - сплошь мигранты. Во время работы меня постоянно оскорбляют. А однажды темнокожий вошел в метро с отбитым бутылочным горлышком в руках. И я испугался", - сказал мясник, купивший револьвер на сайте Migrantenschreck ("Ужас мигранта". - Прим. перев.).

На этом сайте можно приобрести так называемый "Самый полный комплект "Ужас мигранта HD130", куда входит травматическая версия автомата, который выглядит как автомат Калашникова. Или такую же двустволку. Продажа, как обещают создатели сайта, "проходит прозрачно и без лишних бумажек", пересказывают авторы статьи. "Если вы не хотите допустить того, чтобы ваш город стал убежищем попрошаек, где не работают никакие законы, если вы хотите защитить своих женщин и ходить по своим тротуарам, то действуйте прямо сейчас", - говорится на сайте. Помимо предложений по продаже оружия, сайт публикует статьи о преступлениях, якобы совершенных беженцами и мигрантами.

По информации Die Zeit, имеющей своем распоряжении данные о клиентах, всего подобное оружие в Германии купили 198 человек, причем среди покупателей самые разные люди - от правоэкстремистов до рядовых граждан, в числе которых врачи, местные политики, предприниматели, компьютерщики. Большая часть - 84 человека - приобрела револьвер, стреляющий резиновыми шариками с энергией в 80 джоулей. Револьвер стоит 349 евро, фальшивый "Калашников" - 749. Также в ассортименте есть маленький пистолет, который "влезет в любую дамскую сумочку". С начала мая оборот онлайн-фирмы составил 110 тыс. евро. При этом подобное оружие запрещено в Германии, подчеркивают журналисты: согласно немецким законам, газовое оружие не может стрелять твердыми предметами, тем более с такой энергией.

Оружие, как говорится далее, производится в Будапеште фирмой Német-Magyar Kereskedelmi és Értékesítési Kft. В Венгрии она занимается легальным бизнесом: ее продукция разрешена к обороту в этой стране. В Германию же, по данным Die Zeit, посылки отправляются венгерской почтой или DHL, и шансы на то, что запрещенный груз окажется обнаруженным, ничтожны. Дело в том, что внутри Евросоюза посылки DHL просвечивают лишь в тех случаях, когда их отправляют самолетом, а Migrantenschreck отправлял их по суше.