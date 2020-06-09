Американцы не проинформировали партнеров по НАТО

"О предполагаемых планах Трампа по частичному выводу солдат из Германии генеральный секретарь НАТО и правительство ФРГ узнали, по-видимому, только из СМИ. Берлин молчит", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В понедельник федеральное правительство отказалось комментировать американские планы по выводу солдат. Представитель правительства Штеффен Зайберт говорит, что речь идет о "неподтвержденных сообщениях СМИ", которые он не будет комментировать. Официального сообщения из Вашингтона, по его словам, не поступало. "Если оно поступит, федеральное правительство даст ему оценку", - сказал Зайберт. (...)"Факт в том, что присутствие солдат США служит общей безопасности в союзе НАТО - в том числе и американской безопасности. Это основа нашего сотрудничества", - сказала председательница партии ХДС и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр".

Министр иностранных дел Хайко Маас сказал в субботу, что частичный вывод войск "будет принят к сведению", передает издание.

"Такая позиция является также следствием несогласованной внешней политики США в последние месяцы, от вывода войск из Сирии или Афганистана, действий в конфликте между Косово и Сербией и на Ближнем Востоке до ядерного спора с Ираном. Отвечая на вопрос о том, ведутся ли на высшем уровне какие-либо разговоры о "слухах", представитель министерства иностранных дел сказал: "Мы поддерживаем связь с американской стороной на различных уровнях и по всем вопросам, касающимся нашей общей безопасности".

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во время мероприятия в Брюсселе, что он не может комментировать "спекуляции". По его словам, с Соединенными Штатами и другими государствами ведется постоянный диалог о размещении войск в Европе. Столтенберг указал, что в последние годы США вновь усилили свое присутствие в Европе (...)", - говорится в статье.

"Впрочем, то, что Столтенберг говорил о "спекуляциях", свидетельствует о том, что о предполагаемом решении касательно вывода 9,5 тыс. солдат из Германии альянс узнал лишь из газеты. В пятницу издание The Wall Street Journal сообщило, что советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен подписал соответствующее распоряжение".

"Внутри альянса в сообщении газеты не сомневаются. Однако пока американцы не проинформировали своих союзников, ни на совместных собраниях, ни неформально. Также и немецкое представительство в НАТО было удивлено решением. Неясно, будет ли обсуждаться эта тема на следующем заседании Североатлантического совета в среду. Пока она не присутствует в повестке дня".

"Для союза речь идет о новом случае единоличных действий Америки. (...) Ни Европа, ни Америка не смогут в одиночку побороть вызовы следующих десяти лет в сфере политики безопасности, сказал Столтенберг. "Поэтому мы должны противостоять искушению принятия национальных решений", - указал генсек НАТО".

"Эти словам можно понять как косвенную критику в адрес новой инициативы Трампа. Вывод войск такого масштаба затрагивает безопасность всех союзников, к тому же перемещение формирований в Польшу на продолжительное время противоречило бы Основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года", - подчеркивает издание.

"Бывший генерал сухопутных войск Ханс-Лотар Домрезе, возглавлявший до 2016 года командование Объединенными силами НАТО в Брунсюме, сказал в разговоре с изданием: "Раньше в Вашингтоне сначала консультировались с союзниками, теперь же их ставят перед фактами, как и части американского правительства". У него сложилось прочное впечатление, что "эмоциональное и необъективное решение о выводе солдат было продвинуто прежде всего Ричардом Гренеллом". Такое предположение обсуждается и в штаб-квартире НАТО. Недавно Греннел был освобожден от должности посла в Германии, Трамп вернул его в Вашингтон. Он должен взять на себя важную роль в предвыборной команде Трампа", - пишет Frankfurter Allgemeine.