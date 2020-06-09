Москва досрочно отменяет карантин

"Переполох закончился - в Москве пропуска и прогулки строго по плану остаются в прошлом. Ведь россияне должны одобрить конституцию Путина", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Альберт может вздохнуть с облегчением. В последнее время 40-летний татарин принимал своих клиентов в маленькой однокомнатной квартире в Москве, - повествует журналист Андре Баллен. - Косметологической клинике, где до коронакризиса он арендовал помещение для оказания парикмахерских услуг, в апреле пришлось закрыться по требованию властей. Альберт несколько недель находился со своей семьей на даче".

"Затем денежные запасы постепенно закончились и Альберт вернулся в Москву, чтобы обслуживать своих клиентов дома, в ветхой хрущевке. Конечно, нелегально, ведь до недавнего времени в связи с эпидемиологической обстановкой еще действовали строгие официальные ограничения".

"Но теперь мэр Москвы Сергей Собянин их отменил. В одночасье - и быстрее, чем было запланировано изначально. Еще в конце мая Собянин продлил введенные карантинные меры до середины июня, вероятным было и их продление до июля".

"Теперь же все иначе. Уже с сегодняшнего вторника москвичам не нужно оформлять пропуска, чтобы выйти из дома".

"Собянин объяснил ослабление ограничений высокой дисциплиной москвичей, которая, по его словам, привела к значительному снижению числа заражений. При этом в последнее время хваленая дисциплина москвичей оставляла желать лучшего, - указывает издание. - Несмотря на грозящие штрафы, все больше граждан в последние недели покидали свои четыре стены, становившиеся все более тесными. Эта тенденция еще больше усилилась с потеплением погоды".

"Число заражений, как правильно заявил Собянин, снизилось. Однако оно по-прежнему остается действительно высоким - в понедельник было зарегистрировано 2 тыс. новых случаев заражения. По всей России власти в начале недели и вовсе сообщали о почти 9 тыс. новых случаев выявления коронавируса - и 112 смертях".

"Но тем временем есть нечто более важное: через две недели президент Владимир Путин хочет провести отложенный парад в честь Дня Победы. Непосредственно после него начнется голосование по новой конституции, которое продлится неделю до 1 июля".

"Рекламные плакаты для референдума уже висят. Согласно им, только новая конституция может спасти российскую культуру и язык, суверенитет страны и память предков. (...) В рекламе не упоминается лишь главная цель - продление срока президентства Путина. Российские социологи наблюдают масштабное падение рейтинга Путина среди населения. Поэтому для Кремля так важно провести референдум как торжественное завершение коронакризиса", - полагает автор статьи.

"Военный парад и народное голосование послужат символом победы России над коронавирусом. Об этом говорит риторика Собянина."Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни", - объявил он в понедельник об ослаблении ограничений".

"Цель победной риторики: эйфория должна отразиться на явке и результате голосования. Судя по сегодняшней ситуации, расчет Кремля, вероятно, оправдается. Во всяком случае, Альберт допускает, что на референдуме проголосует "за", - пишет Handelsblatt.