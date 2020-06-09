НАТО готовится к вызовам постпандемического мира

С наступлением коронакризиса стратегическое соперничество НАТО с Москвой не ослабло - скорее наоборот", - пишет Le Figaro.

"В Польше на военном полигоне в Дравске-Поморском начали свою подготовку 4 тыс. американских и 2 тыс. польских военнослужащих. Учения под названием "Союзный дух" продлятся до 19 июня и будут включать в себя преодоление реки, что является одним из самых сложных военных маневров в плане координации", - говорится в статье.

"Хотя эта первая масштабная операция после начала эпидемии коронавируса официально носит строго "оборонительный" характер, Москва смотрит на нее неодобрительно. Россия, конечно, распознала наступательный потенциал таких маневров", - комментирует автор статьи Николя Барот.

"Операция "Союзный дух" стала одним из главных компонентов больших учений "Защитник-2020", которые американские военные и 18 их европейских союзников по НАТО планировали провести этой весной. (...) "Союзный дух" должен позволить "продемонстрировать нашим союзникам по НАТО и всему миру, что мы способны безопасно проводить учения в обстановке Covid", - заявил американский бригадный генерал Бретт Сильвия в пятницу на брифинге с журналистами. Перед маневрами все военные и гражданские участники были протестированы. Такие тесты будут проводиться регулярно. Устанавливаются дистанционные способы командования, - пишет Le Figaro. - Американскому генеральному штабу важно доказать, что эпидемический риск больше не препятствует боеспособности армии, в то время как Россия продолжает операции по проверке боевых возможностей своих противников. "С русскими это вечная игра в кошки-мышки", - комментирует один французский офицер".

"Такая же санитарная и стратегическая логика применима к учениям НАТО Baltops, которые начались в понедельник на Балтике. Учения будут проводиться каждый год в июне, однако в 2020 году они станут особенными, - отмечает издание. - Чтобы избежать риска для военнослужащих, десантно-высадочные маневры не рассматривались. Учения, в которых примут участие 30 кораблей и подводных лодок и около 3 тыс. человек, будут проводиться только в море. Но месседж, адресованный России, остается прежним: "Гарантия стабильности в Балтийском море", заявила в понедельник вице-адмирал Лиза Франчетти, командующая 6-м оперативным флотом ВМС США. "Я не думаю, что эти учения способны усугубить напряженность" с Россией, - заверила она.

"(...) С наступлением коронакризиса стратегическое соперничество с Москвой не ослабло - скорее наоборот. Россия не только продолжала свою информационную войну, но и отстаивала свои традиционные военные действия. Москва даже усилила свои возможности на западном участке в ответ на западные "провокации". Военное соперничество основано на кодированном театре военных действий. Но оно при этом является очень конкретным", - комментирует автор публикации.

"(...) Посткоронавирусное противостояние обострилось и в других областях. Берлин прямо обвинил Россию в том, что она несет ответственность за кибератаку против Бундестага в 2015 году. В Соединенных Штатах Агентство национальной безопасности подняло тревогу и предъявило обвинение одной российской кибергруппе", - указывает автор статьи.

"(...) Для Североатлантического альянса пришло время извлечь первые уроки из глобального санитарного кризиса. В понедельник генеральный секретарь Йенс Столтенберг дал установку на размышления о будущем НАТО в 2030 году. Альянс должен "оставаться сильным в военном отношении, быть более политически сплоченным и иметь глобальный подход", - пояснил он во время дискуссии, организованной американской НПО "Германский фонд Маршалла", - передает Le Figaro. - Помимо России, он упомянул о возвышении Китая как о новом вызове для НАТО, "который нарушил баланс сил". Коронавирус показал важность противостояния "невоенным угрозам", добавил он.

Не комментируя непосредственно вопрос о выводе части американских войск из Германии, о котором упоминалось в СМИ, Йенс Столтенберг заверил, что ни одна Европа, ни одни Соединенные Штаты не смогут ответить на встающие перед ними новые вызовы. "Мы должны противостоять искушению национальных решений", - сказал он.