Дочери или рабыни? Загадка женщин бронзового века

"Социальное неравенство царило уже 4 тыс. лет назад: ученые выяснили это, после того как изучили захоронения бронзового века. В некоторых из них рядом с умершими лежали, например, украшения - в других их не было. Были также проанализированы скелеты", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"Состоятельная семья, которая жила под одной крышей с людьми более низкого социального положения: уже в бронзовом веке, то есть 4 тыс. лет назад, очевидно, царило социальное неравенство, которое сохранялось внутри одного домохозяйства в течение нескольких поколений. Об этом в конце 2019 года в научном журнале Science сообщали исследователи из Института мировой истории Общества Макса Планка в Йене, Тюбингского университета и Мюнхенского университета".

"Раскопки в Лехтале к югу от Аугсбурга рисуют картину общества со сложной социальной структурой, в которой имущество и статус передавались по наследству. О точной роли членов семей, имевших более низкое социальное положение, ученые до сих пор могут лишь строить домыслы", - передает издание.

"Для своего исследования команда ученых под руководством генетика Алиссы Миттник, а также археологов Филиппа Штокхаммера и Йоханнеса Краузе (...) изучила не только вещи, обнаруженные в могилах рядом с умершими, но и генетические данные 104 людей для того, чтобы определить родственные связи".

"Богатство соотносилось или с биологическим родством, или с происхождением издалека. Нуклеарная семья передавала имущество и статус по наследству, - поясняет археолог Филипп Штокхаммер из Мюнхенского университета. - Но в каждом доме мы также обнаружили бедные могилы людей местного происхождения". Такие сложные структуры совместного проживания известны из Древнего Рима или классической Греции. Но люди в Лехтале жили больше чем на 1,5 тыс. лет раньше", - отмечает издание.

"То, что в бронзовом веке образовывались иерархические структуры, не ново. Но археологов удивило то, что эта иерархия существовала внутри одного домохозяйства, причем на протяжении нескольких поколений. Социальный статус умерших ученые смогли определить по вещам, обнаруженным в могилах. Так, в случае с мужчинами, имевшими более высокий социальный статус, это было прежде всего оружие, например, кинжалы, топоры или наконечники стрел. В могилах женщин, занимавших высокое социальное положение, были обнаружены дорогие головные украшения или большие кольца для ног".

"Генетический анализ позволил определить родственные связи, которые охватывали до 4-5 поколений - и при этом имели лишь мужскую линию родства. Для археологов это означает, что женщины должны были покидать семью по достижении взрослого возраста. Матерями сыновей были исключительно "чужие" женщины".

"Наряду с богатыми захоронениями определенной семьи ученые обнаружили и бедные могилы местных членов домохозяйства, не являвшихся родственниками. "К сожалению, мы не можем сказать, были ли эти люди слугами и служанками или, может быть, даже своего рода рабами", - поясняет Алисса Миттник из Гарвардской медицинской школы в Бостоне. Ясно, что по мужской линии имущество наследовалось поколениями и эта система оставалась стабильной более 700 лет. "Лехталь показывает, насколько глубоко на самом деле уходит корнями в прошлое социальное неравенство внутри отдельных домохозяйств", - передает Die Welt.