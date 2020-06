9 июня 2020 г. Энн Симмонз | The Wall Street Journal Пандемия подрывает планы Путина по увеличению сокращающейся рождаемости в России (...) "Кремль годами пытался побудить россиян иметь больше детей. Президент Владимир Путин считает увеличение населения страны ключом к расширению экономической и политической мощи России. Но падение доходов и ухудшение государственных услуг в последние годы удерживали многих россиян от того, чтобы стать родителями, а после двойного удара надвигающейся рецессии, связанной с коронавирусом, и более низких цен на нефть - экономической жизненной силы России - перспективы увеличения населения страны ухудшаются", - пишет The Wall Street Journal. (...) "По официальным данным, в 2019 году число живорождений в России снижалось четвертый год подряд, уменьшившись с 2016 года до чуть более 400 тыс. рождений, а коэффициент рождаемости составлял 1,5 рождения на каждую женщину, что намного меньше показателя в 1,7, которого Путин стремится достичь к 2024 году. В этом году может быть и хуже, - полагает The Wall Street Journal. - В первом квартале этого года рождений было почти на 20 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года". "Мы до сих пор не знаем, какое влияние окажет пандемия, - отмечает Алла Макаренцева, старший научный сотрудник поддерживаемого государством Института социального анализа и прогнозирования. - То, как быстро восстановится экономика и, прежде всего, восстановится рынок труда, очень сильно повлияет на то, будут ли люди иметь детей". (...) Издание напоминает, что "Путин охарактеризовал сокращение населения, в настоящее время составляющее около 147 млн человек, как "самую острую проблему современной России", и ввел такие меры, как ипотечные субсидии и семейные пособия, чтобы побудить людей становиться родителями. К 2013 году число рождений впервые с 1992 года превысило число смертей, чему частично способствовала оживляющаяся экономика. В 2014-2015 годах население продолжало расти, отчасти из-за шага Москвы по аннексии Крыма, где проживает около 2 млн миллионов человек, но с тех пор оно снова начало сокращаться". "(...) Озабоченность вызывает то, насколько пандемия и ее экономические последствия усугубят проблему. Россия является одной из наиболее пострадавших стран в мире, имея около 450 тыс. подтвержденных случаев заболевания Covid-19 и следуя сразу за США и Бразилией (...). По словам Макаренцевой, (...) перспектива второй волны инфекций в этом году может побудить некоторых женщин изменить свой настрой относительно рождения детей". "Женщины, которые планируют беременность, не захотят беременеть во время второй волны, потому что риск заражения и трудности в получении медицинской помощи и так далее очевидны", - подчеркнула она. "(...) Фундаментальная проблема, стоящая за сокращением населения России, заключается в том, что многие люди не могут позволить себе иметь больше детей или даже просто иметь детей", - пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на опрос, проведенный в октябре 2019 года "Дети Mail.ru", который показал, что 82% россиян решили отложить рождение детей. Большинство из них назвали в качестве основной причины недостаточный заработок. Прошлый год стал пятым годом, когда последовательно падали реальные доходы. Карантины и закрытие предприятий этого года внесут свой вклад в страдания. (...) Есть также структурные проблемы, которые необходимо преодолеть. Потрясения 1990-х годов привели к тому, что тогда рождалось меньше людей, и те, которые родились тогда, откладывают рождение собственных", - говорится в статье. "Миграция в Россию не смогла компенсировать сокращение населения, и страна страдает от "утечки мозгов" на фоне того, как множество молодых и талантливых россиян ищут лучшие возможности за рубежом. (...) В январе, до начала пандемии, Путин пообещал больше стимулов, побуждающих людей иметь детей, включая налоговые льготы, выплаты пособий и бесплатное школьное питание в течение первых четырех лет обучения. Он также расширил программу, предусматривающую единовременные выплаты" при рождении детей. Однако эти шаги вряд ли могут заставить изменить точку зрения многих россиян, встревоженных пандемией", - указывает газета, приводя пример Павла и Евгении Коротковых, которые планировали иметь троих детей, но пока у них лишь один, и "воздействие коронавируса и связанного с ним карантина вселяют тревогу". (...) "У нас еще нет уверенности в завтрашнем дне, что мы сможем справиться с этим в финансовом отношении, - говорит 34-летняя Короткова, которая работает администратором в иностранном посольстве в Москве. - Мне придется уйти в декретный отпуск, а [моя зарплата] является существенной частью нашего бюджета". "Она зарабатывает около 1200 долларов в месяц, а государство выплачивает пособие на ребенка до 400 долларов в месяц, когда женщина выходит в декретный отпуск. "Реалистично говоря, мы не можем позволить себе второго ребенка, - говорит 45-летний Коротков, профессиональный музыкант и продюсер, доход которого, в основном, связан с его основной работой в качестве зубного техника, а она пострадала в результате пандемии". "В настоящее время правительство также рассматривает другие способы расширения населения России путем прекращения утечки умов. Есть гранты, чтобы побудить ученых и других квалифицированных эмигрантов вернуться. Власти ослабляют иммиграционные правила в рамках плана по привлечению до 10 млн русскоязычных мигрантов в страну к 2025 году, предлагая возможность получения российского гражданства", - говорится в статье. "В стареющей стране, такой как Россия, трудно вернуться к быстрому росту населения, - говорит Софья Донец, экономист российской инвестиционно-банковской компании "Ренессанс Капитал". - Поэтому важной составляющей прогноза является [миграционный] поток. Опыт прошлых лет показывает, что он всегда усиливался в хорошие времена для России". "Однако нынешнее времена вряд ли можно назвать хорошими для России. Последствия пандемии и побочные эффекты от снижения цен на нефть, вероятно, затянутся. По словам Валерия Федорова, руководителя Всероссийского центра изучения общественного мнения в Москве, "прогнозы негативны для всего мира, включая Россию". Источник: The Wall Street Journal