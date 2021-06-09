Насколько влиятельны тайные дочери Путина?

"На протяжении десятилетий Мария и Катерина, дочери шефа Кремля Владимира Владимировича Путина и его бывшей супруги Людмилы, оставались в тени, - пишет немецкий таблоид Bild. - (...)Но теперь это в прошлом: обе дочери Путина появились на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в роли ученых".

"Первой выступила младшая дочь Катерина, которая носит сегодня фамилию Тихонова (в честь бабушки по материнской линии). Она имеет ученую степень по прикладной математике и сейчас возглавляет Университет искусственного интеллекта в МГУ. Спонсоры/лучшие "клиенты": нефтяной гигант "Роснефть" и государственная компания по атомной энергии "Росатом". Так что деньги - не проблема", - пишет издание.

"В пятницу вечером дочь Путина выступала перед специально подобранной аудиторией из министров и высокопоставленных правительственных чиновников".

"По словам наблюдателей, во время ее выступления царила "гробовая тишина". Когда ведущий мероприятия, ректор Санкт-Петербургского университета, позволил себе небольшую шутку, ему, по информации итальянской газеты Corriere della Sera, сразу же сделали замечание и заставили замолчать".

"В вышедшей из печати книге с интервью ("Из первых рук", Heyne Verlag, 2000) времен начала правления Путина Катерина, увлекавшаяся в молодости спортивными танцами (рок-н-роллом), говорила, что хочет стать "дизайнером мебели". Но у Путина были более масштабные планы на своих дочерей, и за эти годы он превратил их в своего рода спасительниц российской науки, которая в международном сравнении опустилась до третьего сорта", - говорится в публикации.

"По-видимому, он надеется, что, несмотря на отток интеллектуального капитала, вызванный не в последнюю очередь его политикой, он сможет вывести российские технологии на первое место в мире. Для этого он предоставляет им грандиозные финансовые и инфраструктурные ресурсы", - писало издание FAZ".

"Днем позже настала очередь старшей дочери Марии Воронцовой, которая еще больше похожа на кремлевского правителя, чем ее сестра. Ее специализация: генная инженерия. (...)Путин лично подчеркивал важность этой исследовательской отрасли, которая, по его словам, сопоставима даже с ядерными и космическими проектами XX века. И не менее важна для окружающей среды, разработки биотоплива, борьбы с болезнями. Все это ключевые вопросы для будущего России с ее сокращающимся населением и все еще низкой продолжительностью жизни по сравнению с Западом", - указывает Bild.

"Возможно ли, что Путин позволяет своим дочерям впервые оказаться в центре внимания, чтобы открыть им путь в политику? В этом есть большие сомнения, ведь Путин позиционирует себя в России как защитника консервативной семейной жизни - с однозначной ролью женщины".

"Не стоит слишком романтично представлять себе отношения отца и дочерей, - отмечает Bild. - Ведь кремлевский правитель в принципе не общается с женщинами на равных: так, в книге о становлении его как правителя России приводятся высказывания из интервью его бывшей жены Людмилы Путиной. "Он женщин, как мне показалось, всерьез не воспринимает, относится с некоторым пренебрежением", - говорила экс-супруга Путина".

"Был и отвратительный комментарий в адрес бывшего президента Израиля Моше Кацава, когда стало известно об обвинении его в изнасиловании, из-за чего позже он был приговорен к тюремному заключению: "Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!", - заявил Путин".

"В то же время то и дело появлялись фотографии Путина в молодые годы, которые (...) показывают его как очень заботливого отца семейства".

"Брак Путина распался не позднее, чем когда дети покинули дом. После 30 лет совместной жизни Путин и бывшая стюардесса развелись в 2014 году. На публике Путин не сказал об этом ни слова. Странно, но он вычеркнул свой брак из всех официальных биографий", - пишет издание.

"Говорят, что уже в то время у него были отношения с гимнасткой Алиной Кабаевой (...), с которой он, как говорят, тайно сыграв свадьбу, стал отцом еще троих детей. Официального подтверждения этому нет".

"Гимнастка тоже сделала блестящую профессиональную карьеру, а теперь контролирует сеть телеканалов, лояльных Кремлю и поддерживаемых деньгами олигархов. Это показывает: женщины вполне могут сделать карьеру в России - если их поддерживает лично Путин", - пишет Bild.