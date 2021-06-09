"Маскне": ношение маски вызывает различные типы заболеваний на лице, включая розацеа, экзему и акне

"Дерматологи предупреждают, что ношение маски для лица в течение длительного периода времени вызывает у некоторых людей серьезные вспышки кожных заболеваний, таких как экзема и акне. Эксперты изучили примеры наиболее распространенных причин заболеваний лица, непосредственно вызванных ношением масок и других средств индивидуальной защиты - это явление известно как "маскне", - сообщает Daily Mail.

"Команда Больницы Королевского колледжа Лондона изучила все формы средств индивидуальной защиты лица, включая защитные маски, козырьки, защитные очки, хирургические маски и респираторы. Статья, опубликованная в British Medical Journal, была написана с тем, чтобы помочь врачам и специалистам диагностировать "маскне" и выявлять высыпания на коже, не связанные со средствами индивидуальной защиты", - говорится в публикации.

"В статье представлен ряд изображений, демонстрирующих различные типы кожных заболеваний лица, напрямую вызванных ношением маски. Эти изображения были использованы для создания блок-схемы, которой специалисты могут следовать, чтобы лучше диагностировать и, в свою очередь, лечить конкретное состояние", - сообщает газета.

"Пандемия коронавируса привела к заметному увеличению числа людей, носящих средства индивидуальной защиты (СИЗ), особенно маски (...). Термин "маскне" становится все более популярным во времена пандемии - его используют для описания нескольких состояний кожи лица, вызванных ношением маски. Люди часто покупают дорогие, но потенциально неэффективные средства для лечения этих состояний, поэтому исследователи Больницы Королевского колледжа решили улучшить диагностику", - пишет Daily Mail. (...)

"Основываясь на ограниченных доступных доказательствах, можно сказать, что акне, связанные с маской, и ирритантный контактный дерматит являются наиболее распространенными дерматозами лица, связанными с ношением маски", - пишут ученые.

"Кросс-секционное исследование 833 сотрудников медицинских школ в Таиланде помогло частично получить информацию для этого исследования, включая медицинских и немедицинских работников. Это исследование показало, что 54% участников исследования сообщали о случаях побочных реакций кожи на ношение хирургических или тканевых масок", - говорится в статье.

"Как правило, у пациента появляются новые вспышки заболевания на лице или обострение уже существовавшего дерматоза, который наиболее выражен в области, закрытой маской", - сообщила команда ученых.

(...) "Существует ряд состояний, связанных с ношением маски, и они могут либо существовать без маски, но усугубляться ею, либо провоцироваться ношением маски. Когда маска ухудшает состояние, это обычно является результатом создания теплой и влажной среды вокруг области, закрытой маской", - поясняют исследователи. Они рекомендуют убедиться, что маска не слишком тугая, по возможности делать перерывы в ношении маски и протирать область контакта.

"Наиболее частым заболеванием, которое обнаружили исследователи, был ирритантный контактный дерматит, форма экземы, вызванная прямым физическим или химическим повреждением. Это состояние связывают с ношением маски более шести часов, а степень тяжести зависит от типа маски и продолжительности воздействия, - сообщает газета. - Оно проявляется в виде отдельных сухих чешуйчатых пятен. Основное лечение - регулярные перерывы в использовании маски и повязка на силиконовой основе для защиты кожи путем создания герметичного сцепления между ней и маской".

"К другим состояниям относятся заболевания, вызванные гиперчувствительной реакцией на какие-то элементы маски, в том числе на резину в эластичных завязках и проволоку, с помощью которой маску фиксируют на лице. Эти состояния лучше всего лечить коротким курсом применения препаратов вроде гидрокортизоновой мази, объяснили исследователи (...). Они также обнаружили случаи атопической экземы, от которой страдают до 30% детей и 10% взрослых, которая усугубляются из-за ношения масок", - передает Daily Mail. (...)