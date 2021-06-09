Черная, как вороново крыло, бесконечность

"Внутренняя эмиграция или пир во время чумы? Москву охватила новая культурная лихорадка, и она находит убежище в романтизме на сцене и выставках", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сегодня ведущие либеральной радиостанции "Эхо Москвы" дали своим слушателям творческое задание, - повествует журналистка Керстин Хольм. - "Придумайте стих или шутку со словами "наглость, цинизм, бесстыдство", - призвали дикторы своих слушателей. Ведь освобожденный от своей должности уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин, отвечая на вопрос этого суда о том, почему российские журналисты подвергаются арестам и штрафам за критику путинского режима, сказал, что эти люди демонстрируют "наглость, цинизм и бесстыдство" в своих комментариях, которые оскорбляют общественную мораль".

"Упражнение в юморе также призвано отвлечь от драматических новостей, отметили ведущие. Например, о том, что якобы из-за долгов по аренде был арестован либеральный политик Дмитрий Гудков, а в домах его родственников прошли обыски. Или о том, что оппозиционный политик Андрей Пивоваров, возглавлявший инициативу "Открытая Россия", поддерживаемую Михаилом Ходорковским, был незадолго до взлета снят с самолета, на котором он должен был лететь в Варшаву, и арестован - в стиле Лукашенко. За пост в Facebook Пивоварову грозит несколько лет тюрьмы", - указывает издание.

"Репрессии происходят на фоне культурного бума, - отмечает Хольм. - Москва синхронно проводит несколько театральных, музыкальных и междисциплинарных фестивалей, а центр города наполняется чарующим ароматом и красками цветущей сирени, напоминая любителям искусства о букетах сирени сталинского художника Петра Кончаловского (1876-1956) времен политической напряженности. Рождественские украшения в виде сверкающих стеклянных сталактитов, которые круглый год висят над пешеходными улицами, добавляют нотку зимней сказочной атмосферы. В Пушкинском музее, где представлены вазы, гобелены и скульптуры Матисса, Дюфи и Дени, группа молодых людей внимательно слушает объяснения эксперта; перед зданием музея историк архитектуры рассказывает жаждущим знаний о зданиях окрестностей; в Третьяковской галерее посетители толпятся, наступая друг другу на ноги. Жаждут ли эти люди духовной пищи или даже исцеляющей от травм терапии, как убеждены многие из моих собеседников?".

"Он буквально "эмигрировал" в культуру, признается искусствовед Сергей Фофанов, который был одним из организаторов выставки немецких и русских романтиков "Мечты о свободе" в Третьяковской галерее. Экскурсия начинается с документального фильма о неудавшемся восстании декабристов 1825 года, которые требовали конституции для своей страны и которых полтора года назад фильм "Союз спасения", снятый при поддержке государства, изобразил как избалованных хипстеров-заговорщиков, которым вскружило голову французское шампанское. Фофанова это раздражает", - пишет издание.

"Выставка наглядно показывает, что большинство декабристов заслужили немало наград в войне против Наполеона и не хотели, чтобы их страна вернулась к крепостному праву, произволу и цензуре. Но на Сенатской площади Санкт-Петербурга их встретила стена гвардейцев с изгородью из ружей, как представлено на картине придворного художника Адольфа Ладюрнера. Сегодняшним зрителям она напоминает об отрядах спецназа, который подавлял недавние российские протесты. А исторические пехотные винтовки напоминают, что по восставшим стреляли из того же оружия, которым ранее прогнали из страны Наполеона".

"Поскольку в политической свободе им было отказано, художники создавали для себя свободу в фантазиях, сверхъестественном и в научных экспериментах. Титаном в этом отношении был эрудит князь Владимир Одоевский (1803-1869), который одновременно работал в разных сферах деятельности, будучи государственным служащим, литератором, композитором, исследователем музыки и электроники, кулинарным алхимиком. Одоевский, которому выставка отдает особую дань уважения, был пионером фантастической прозы. (...)В России известна прежде всего детская сказка Одоевского "Городок в табакерке", в которой маленький мальчик забирается внутрь музыкальной шкатулки и видит, как ее звуки производятся молоточками, бьющими бедных мальчиков-колокольчиков - образ общества как филигранной структуры насилия", - говорится в статье.

"В культурной жизни Москвы, которую некоторые сравнивают с трагедией Пушкина "Пир во время чумы", каждый сможет найти что-то на свой вкус", - пишет издание, отмечая, что "в Третьяковской галерее выступает оппозиционный рэпер Иван Алексеев известный как Noize MC, концерты которого неоднократно запрещались", а в Пушкинском музее проходит организованный Bosco di Ciliegi фестиваль "Черешневый лес", который "кажется ответом на "Вишневый сад" Чехова, ведь вместо того, чтобы вырубать вишневые деревья, организаторы фестиваля из Bosco сажают новые - не вишневые, а черешневые".

К Московской консерватории, "главному храму музыки России, невозможно проехать, парковки и подъездные пути перекрыты бронированными роскошными джипами. Ведь в рамках фестиваля Bosco здесь сегодня пел Пласидо Доминго, которому не разрешают выступать в некоторых странах мира. Из концертного зала выходят дорого одетые дамы, которые восхищаются Доминго, но не могут сказать, что он пел. (...)"Эти люди с их деньгами и недовольным выражением лица - плесень общества!" - вырвалось у одного музыканта, попросившего не называть своего имени. В три часа ночи он наконец-то убирал свои инструменты", - пишет FAZ.