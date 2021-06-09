Макрон получил пощечину: рассказ о кампании в условиях высокого напряжения

"Пощечина, которую нанес главе французского государства во вторник в департаменте Дром молодой человек, называемый крайне правым, является частью токсичной и жестокой политической обстановки, сложившейся в преддверии региональных выборов во Франции", - пишут журналисты Le Monde Клер Гатинуа и Соленн де Ройер.

"(...) Стоит ли усматривать в этом жесте месть Франции, которая якобы почувствовала себя униженной главой государства и его высокомерием, как предполагает политолог Жан-Ив Камю? Это жест страны, страдающей неврозом в разгаре "декомпенсации" после ограничений, наложенных пандемией Covid-19? Или иллюстрация общества, которое, похоже, сделало насилие своим любимым средством выражения? - задумываются авторы статьи. - Заботясь об умиротворении, глава государства возобновил свою поездку во вторник, как ни в чем не бывало, стремясь увидеть в этом лишь единичный факт, совершенный "крайними жестокими людьми", как он заверил издание Dauphiné libéré".

"(...) Макрон не раз хвастался тем, что находится "в пределах досягаемости нагоняя" со стороны французов во время своих поездок, сам он подвергался ему несколько раз с 2017 года. Между двумя турами президентских выборов он упрекал свои команды за излишнее стремление защищать его, когда они пытались отговорить его от разговоров с профсоюзными активистами из Whirlpool в Амьене, проходивших в атмосфере большой напряженности: "Если вы послушаете парней из охраны, вы закончите как Олланд. Может быть, вы и в безопасности, но вы мертвы". Встреча с рабочими тогда обернулась на пользу кандидату от партии "Вперед!" и закрепил его грядущую победу", - напоминают журналисты.

"Затем Макрона освистали "желтые жилеты", которые в 2018 году ждали его у ворот подожженной ими префектуры Пюи-ан-Веле. "Сукин сын, он пришел вдобавок", "Мы хотим убить тебя", "Сдохни на дороге" - кричали эти демонстранты. Президент вынужден был поспешно уехать, закрыв окно своего седана. "Они могут убить меня пулей, но не более того", - прокомментировал он в кулуарах. "Не будем преувеличивать значение этого инцидента (...) это пустяк", - снова повторил он во вторник после пощечины.

"Пощечина, нанесенная главе государства во вторник молодым человеком, которого называют крайне правым, является частью токсичной политической обстановки, уже охваченной неразберихой, - пишет Le Monde. - С приближением региональных выборов, намеченных на 20 и 27 июня и паразитирующих на неизбежности президентских выборов, тревожность еще больше усилились после того, как Жан-Люк Меланшон вызвал полемику, выдвинув теории заговора. В воскресенье, 6 июня, на телеканале France Inter лидер партии "Непокоренная Франция" предсказал "серьезный инцидент или убийство" "в последнюю неделю президентской кампании". "Это все предначертано заранее", - заверил он.

"(...) Истеризация политической обстановки подогревается социальными сетями. Это "новая агора", по словам Жерома Фурке из Французского института общественного мнения. "Мы пережили разные демократические эпохи, - продолжает автор "Французского архипелага" (издательство Seuil, 2019). - Мы перешли от эпохи, приобщенной к культуре, к эпохе "вольного боя", - говорит он. Бойцы находятся на ринге, но нет никаких правил. (...) Хлоя Морен из Фонда Жан-Жореса указывает на слабость институтов, парламента, партий и союзов. "В конце концов, баланс сил становится фронтальным, президент оказывается один против улицы, и каждый стремится победить противника, а не убедить его", - резюмирует она.

"Отправляясь в свой тур по Франции, Эммануэль Макрон ожидал оскорблений и критики. Глава государства прекрасно понимает, что он правит страной, пострадавшей от многомесячного карантина, связанного с Covid-19. "Мы живем в условиях, способствующих усилению напряженности. Беспокойство, тоска (...), породили в некоторых наших соотечественниках моменты декомпенсации. Вот и все", - объяснил он во время своей первой поездки в департамент Ло в четверг, 3 июня. "Мы живем в обществе, которое становится все более жестоким", - отметил он.

"Франция вступила в санитарно-невротический кризис и оказалась в тисках сильных разногласий, - анализирует Жюльен Вольпре, управляющий директор консалтинговой компании Taddeo. - Все это никуда не делось. Кризис продолжил фрагментировать французское общество и усиливать неравенство". Если верить бывшему советнику Елисейского дворца при президенте Николя Саркози, то стратегия Эммануэля Макрона в этом уязвимом контексте могла считаться правильной. "Люди нуждаются в разрядке. Лучше, если выход чувств произойдет сейчас", - считает он. Еще неизвестно, хватит ли лета для того, чтобы избавиться от подобных вспышек гнева, или же пощечина в департаменте Дром - это всего лишь прообраз предстоящей президентской кампании", - резюмируют Клер Гатинуа и Соленн де Ройе.