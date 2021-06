9 июня 2021 г. Роджер Коэн | The New York Times Для Нетаньяху, как и для Трампа, его поражение может объясняться только "мошенничеством" "По мнению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль становится свидетелем "величайшей фальсификации выборов в истории страны". По мнению Дональда Трампа, его поражение в США в ноябре прошлого года было "преступлением века". Похоже, что формулировки этих двух мужчин пересекаются, потому что владеющее ими чувство непобедимости противоречит демократическому процессу", - пишет обозреватель The New York Times Роджер Коэн. "Нафтали Беннет, правый националист, в воскресенье вступит в должность премьер-министра Израиля, если его кандидатура будет одобрена парламентом, но яростное наступление Нетаньяху на своего вероятного преемника не демонстрирует никаких признаков смягчения. По его словам, речь идет о заговоре "глубинного государства". (...) По словам Нетаньяху, после "украденных" выборов Израиль ожидает "правительство капитуляции". Что касается СМИ, то они якобы пытаются заставить его замолчать с помощью "тотального фашизма", - говорится в статье. "Хотя кажется, что в Израиле будет происходить мирный демократический переход, никакой определенности нет. Атаки партии "Ликуд" Нетаньяху на небольшую партию Беннета "Ямина" были настолько жестокими, что некоторым политикам "Ямины" потребовалось обеспечение безопасности. (...) Апофеоз методов а Нетаньяху в духе "сделать все, что бы ни потребовалось", оставил витать в воздухе насилие. События 6 января в США, когда спровоцированная Трампом толпа штурмовали Капитолий, недалеки от умов израильтян", - считает автор публикации. "За более чем десяток лет Нетаньяху убедил себя, что любой другой правящий Израилем будет представлять собой реальную угрозу, - отмечает Далия Шейндлин, политический аналитик. - Его тактика "сильной руки" представляет собой прямой вызов мирной передаче власти". "Предпочитаемыми политическими инструментами Нетаньяху были раскол и страх; и, как и Америка, Израиль расколот - до такой степени, что глава израильской службы внутренней безопасности Шин Бет несколько дней назад предупредил о "крайне агрессивных и подстрекательских высказываниях". Это было необычное предупреждение". "Полиция заявила, что не даст разрешения на националистический марш, который был запланирован на четверг через районы Старого города Иерусалима с преимущественно мусульманским населением, но накал страстей по этому поводу резко усилился среди правых политиков после того, как первоначальный марш в честь Дня Иерусалима в прошлом месяце был отменен из-за ракетных обстрелов ХАМАСа, - говорится в статье. - Кабинет безопасности Нетаньяху решил во вторник перенести марш, по маршруту, согласованному с полицией, на следующий вторник, 15 июня. Нетаньяху считает марш важным символом суверенитета Израиля". "Проведение марша означало бы игру с огнем, как продемонстрировала короткая война с ХАМАСом в прошлом месяце. Теперь этот вопрос, похоже, ляжет на плечи правительства Беннета", - отмечает обозреватель. "Не было представлено никаких доказательств, подтверждающих утверждения о том, что новое правительство Беннета не является законным результатом свободных и справедливых выборов в марте в Израиле, четвертых с 2019 года, пока Нетаньяху, обвиненный во взяточничестве и мошенничестве, пытался сохранить власть. Нетаньяху называет хрупкую коалицию Беннета из восьми партий, от крайне правых до левых, "опасным" левым правительством. Но премьер-министра сокрушили не левые. Это сделали правые политики, такие как Беннет и Гидеон Саар, будущий министр юстиции, которые пришли к убеждению, что Нетаньяху стал угрозой для израильской демократии", - пишет Роджер Коэн, отмечая далее, что "(...) среди многих израильтян усиливается впечатление, что премьер-министр полон решимости любой ценой обратить политическое выживание в прекращение уголовного процесса против него". "Ему следовало уйти, когда в 2019 году было оглашено обвинительное заключение, - говорит Юваль Шани, профессор права Еврейского университета в Иерусалиме и бывший декан его юридического факультета. - Любой разумный политик ушел бы в отставку. Вместо этого он на полную катушку пошел против судебной власти. В конце концов, складывалось впечатление, что его главной политической целью было получение иммунитета от судебного преследования". "Другими словами, личное - не попасть в тюрьму - стало для Нетаньяху превыше всего. Настолько, что он был готов подорвать ключевые институты верховенства закона и демократии, такие как Верховный суд, независимая судебная система и свободная пресса. В этом смысле выплески последних дней стали скорее кульминацией, чем уходом. "Он стал политиком, который пойдет на все, без ограничений", - отмечает Шани. "У него была видная компания. Нетаньяху, чья непредсказуемая победа на выборах 2015 года дала ему новое ощущение всемогущества, сформировал близкие узы с Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии, и с Трампом. Его влеколо к лидерам по всему миру, которые были намерены централизовать власть в новых, нелиберальных моделях", - говорится в статье. "Что было нужно Нетаньяху во всех этих выборах в Израиле, так это достаточно сильное большинство, чтобы изменить Основной закон Израиля и сделать невозможным судебное преследование действующего премьер-министра, и лишить Верховный суд права отменять такой закон. Такого большинства он так и не получил", - пишет Коэн. "Нет сомнений в том, что он хотел сузить и минимизировать полномочия судебного надзора Верховного суда в отношении как законодательства Кнессета, так и административных решений государственных органов, - указал Йоханан Плеснер, президент Израильского института демократии. - Но система сдержек и противовесов нашей молодой демократии не нарушена". "Эти сдержки и противовесы, вероятно, приведут Израиль к демократической смене правительства в воскресенье. Но Израиль, в отличие от США - это скорее парламентская, чем президентская демократия. Нетаньяху не скроется на каком-нибудь солнечном курорте рядом с полем для гольфа. Как председатель "Ликуда", он будет обладать значительной властью", - констатирует Коэн. (...) "Новое правительство пересматривает закон, который установит ограничение в два срока для премьер-министра и обяжет любого, кто руководил страной в течение восьми лет, провести четыре года вне Кнессета. Это сигнализирует о том, как израильская демократия была сотрясена 15-летним пребыванием Нетаньяху у власти". (...) "(...) Беннет призвал Нетаньяху (...) отказаться от своей политики "выжженной земли". Но ожидать милостивого ухода от премьер-министра кажется столь же надуманным, как и ожидать этого от американского президента, который также утверждал, что поражение может быть только результатом кражи", - заключает автор публикации. Источник: The New York Times