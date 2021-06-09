Сбитый рейс MH17: российская спецслужба перехватывала данные расследования нидерландской полиции

"Россия не хочет иметь никакого отношения к сбитому пассажирскому самолету рейса MH17. Но жалуется на то, что ее не привлекают к расследованию. Однако, по сообщениям СМИ, Россия, по-видимому, обеспечила себе доступ к расследованию другим путем", - пишет немецкий журнал Stern.

"Согласно выводам нидерландской разведки AIVD, хакеры из российской службы внешней разведки СВР проникли в системы полиции Нидерландов - как раз в то время, когда в 2017 году началось международное расследование крушения самолета авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщила во вторник газета De Volkskrant", - передает издание.

"Россия всегда отрицала свою причастность к катастрофе, унесшей жизни почти 300 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов, и одновременно неоднократно жаловалась на то, что ее не допускают к международному расследованию, - отмечает Stern. - (...)Однако, как выясняется теперь, Россия, вероятно, была, по крайней мере, осведомлена о статусе и содержании расследования. Согласно сообщению Volkskrant, взлом не был обнаружен полицией, но стал известен благодаря данным разведки. Газета утверждает, что ее информация основана на результатах расследования, в ходе которого были проведены интервью с непосредственными участниками".

"В частности, как утверждается, спецслужба AIVD получила информацию о том, что российские хакеры проникли в полицейскую сеть через определенный IP-адрес в полицейской академии Нидерландов. Через такие адреса можно получить доступ к отдельным устройствам в компьютерной сети. Несколько анонимных источников подтвердили, что следы злоумышленников были обнаружены в различных точках полицейской сети. Утечка информации была обнаружена в сентябре 2017 года. Двумя месяцами ранее органы обвинения пострадавших стран (Нидерландов, Украины, Бельгии, Австралии и Малайзии) объединились в Совместную следственную группу (JIT)", - говорится в статье.

"Сообщается, что обнаружение хакерской атаки вызвало в нидерландской полиции "большую панику", учитывая взрывоопасный характер расследования. Российское вмешательство оставалось незамеченным из-за недостаточных мер безопасности; по словам людей, знакомых с обстоятельствами произошедшего, из-за дефектных файлов регистрации "практически невозможно" определить, к чему получили доступ хакеры. Полицейская сеть настолько велика, что "они могли внедриться в разных местах". Эксперты не знали, где им искать утечку, но было ясно: "Это русские". По настоянию спецслужбы важнейшие результаты расследования были оперативно защищены. Кроме того, началась работа по усовершенствованию системы безопасности полицейской сети. Некоторые из этих проектов еще не завершены".

"Согласно сообщению, в то время нидерландские власти неоднократно фиксировали российские атаки. Так, сотрудники полиции и прокуратуры получали фишинговые электронные письма. Это не вызывающие подозрений сообщения, которые ведут получателя на специальные сайты с целью незаметно получить секретные данные доступа. Кроме того, сообщается, что возле ведущей расследование прокуратуры в Роттердаме был обнаружен автомобиль, заполненный шпионской техникой. Также и дезинформация через социальные сети и оказание влияния на страны, участвующие в расследовании, были частью арсенала России, направленного на то, чтобы скрыть однозначные выводы о крушения самолета", - пишет Stern.