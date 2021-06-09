Губительный грибок

"Он въедается в кожу, мышцы, иногда даже кости: в Индии люди заражаются грибком, который гораздо более смертоносен, чем коронавирус. Одной из причин является использование препаратов кортизона из-за страха перед Covid-19", - пишет Süddeutsche Zeitung.

"Те, кого поразил грибок, зачастую сначала ничего не чувствуют, даже если уже поражены части головы или легкие. Заболевание часто протекает безболезненно, поскольку грибок также разрушает нервы, передающие боль. Внезапная слепота, паралич или судороги становятся первыми симптомами, которые замечают пациенты. Более половины таких случаев приводят к летальному исходу", - говорится в статье.

"На самом деле мукормикоз является чрезвычайно редким грибковым заболеванием, (...) но в Индии его распространению способствовала пандемия коронавируса. На сегодняшний день в индийских штатах зафиксировано 9 тыс. случаев заболевания, о чем врачи из США сообщают в журнале Annals of Internal Medicine ".

"Грибки, относящиеся к порядку мукоровых, встречаются в заплесневелом хлебе, трупах животных и других продуктах разложения органических остатков. Споры вдыхаются или попадают в организм вместе с пищей. Для большинства людей это не опасно; их иммунная система может справиться с плесневыми грибками еще до того, как они проникнут в глубокие слои тканей и нанесут вред. Однако для людей с диабетом и ослабленной иммунной системой эти грибки представляют угрозу", - поясняет издание.

"В Индии сразу несколько факторов способствуют резкому росту заболеваемости мукормикозом. На субконтиненте проживает более 65 млн диабетиков. Из-за неполноценной медицинской помощи их диабет зачастую плохо контролируется. Распространение инфекции от этого только выигрывает, поскольку, помимо ослабленного иммунитета диабетиков, высокий уровень сахара в их крови создает благоприятные условия для роста грибков".

"Авторы исследования под руководством Стюарта Левитца из Медицинской школы Массачусетского университета в Вустере говорят о "синдемии". Так они называют взаимодействие социальных и биологических факторов, которые приводят к более тяжелым формам заболевания, - передает издание, отмечая, что, по неофициальным оценкам, в Индии насчитывается до 500 млн случаев заражения коронавирусом. - (...)Кроме того, многие люди принимают препараты кортизона, которые свободно продаются в Индии, ошибочно полагая, что это предотвратит тяжелое течение Covid-19. К этому отчаянному поступку, вероятно, приводят неосведомленность или кадры с переполненными больницами, где не хватает кислорода, а пациенты задыхаются на улице".

"Хотя дексаметазон и другие кортикостероиды приносят пользу только пациентам, уже получающим кислород или подключенным к аппаратам ИВЛ, в Индии эти препараты принимали многие люди с легкой формой заболевания, - сетуют ученые под руководством Левитца. - Но, к сожалению, кортикостероиды способствуют развитию мукормикоза: они подавляют иммунную защиту и повышают уровень сахара в крови". Таким образом, лекарство, которое должно облегчить одну болезнь, но не помогает при легких симптомах, способствует развитию другой".

"В сдерживании заболевания помогают противогрибковые препараты, такие как амфотерицин В. Однако часто в качестве экстренного решения остается только хирургическое удаление пораженной ткани, после которого могут остаться обезображивающие шрамы".

"Однако эти два подхода к лечению можно применить далеко не везде. В Индии врачей либо не хватает, либо они нужны в других местах. А амфотерицина В в настоящее время не хватает - несмотря на то, что страна считается "аптекой мира". В результате, - констатирует Süddeutsche Zeitung, - один кризис провоцирует следующий".