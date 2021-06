9 июня 2021 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Россия оказывает давление на социальные сети, чтобы контролировать своих критиков "Российское правительство быстро догадалось использовать социальные сети, когда оно пыталось управлять курсом выборов в США, заявляют американские чиновники. Оно далеко не так сильно жаждет, чтобы его собственные оппоненты пытались делать то же самое дома", - пишет The Wall Street Journal. "В преддверии парламентских выборов, которые состоятся в конце этого года, Кремль дорабатывает свою стратегию давления на такие платформы, как Twitter, YouTube и TikTok, с целью удаления антиправительственного контента, классифицируя все большее количество постов как незаконные и выписывая множество запросов на удаление", - говорится в статье. "Пока складывается впечатление, что она работает. Технологические гиганты, в которых доминируют западные компании, во многих случаях подчинились. YouTube временно удалил ссылки на контент, излагающий стратегию голосования оппозиции. По словам российских чиновников, Twitter работает над выполнением требований об удалении контента, который Москва считает незаконным. TikTok, принадлежащий китайской ByteDance Ltd., также удалил или изменил ряд видеороликов, критикующих правительство и пропагандирующих оппозиционные уличные протесты", - сообщается в статье. "TikTok, Twitter и Google, дочерняя компания Alphabet Inc., владеющая YouTube, заявляют, что они решают, удалять ли контент, в соответствии с местным законодательством и собственными внутренними правилами. Ни одна из компаний не прокомментировала конкретные случаи, упомянутые в этой статье", - указывает издание. "Сентябрьские выборы придали новую неотложность расширению возможности президента России Владимира Путина контролировать политические дебаты в стране. Подобно тому, как он консолидировал власть в начале своего правления, национализировав телеканалы или продав их дружественным правительству владельцам, Кремль теперь обращает свое внимание на интернет, одно из немногих последних убежищ свободы слова. Этот шаг призван помочь правящей партии "Единая Россия", популярность которой упала на фоне неуклонного снижения уровня жизни и которая теперь готовится отбивать любые вызовы в преддверии выборов со стороны сторонников Алексея Навального, известного диссидента, отбывающего 2,5-летний тюремный срок", - пишет газета. "Правительство заложило большую часть правовой базы для усиления давления на соцсети, включая новое законодательство, утверждающее штрафы для компаний, которые не соблюдают правила цензуры, и расширяющее его полномочия по закрытию их местных подразделений, если они не удаляют контент, сочтенный правительством незаконным", - отмечает издание, напоминая, что с начала года власти неоднократно штрафовали соцсети и угрожали заблокировать Twitter, а также подвергали его работу замедлению за то, что соцсеть не удаляла посты, отмеченные властями. В прошлом месяце российское агентство-цензор постановило что Facebook и Twitter к 1 июля должны хранить свои данные о российских пользователях на серверах внутри России, иначе им грозят новые штрафы. "Путин назвал эти усилия важным шагом в противодействии западной агрессии и дезинформации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские регулирующие органы просто обеспечивают соблюдение закона, в то время как политические аналитики рассматривают это ужесточение как часть более широких усилий по лишению оппонентов президента голоса после волны протестов в прошлом году и ранее в 2021 году. На прошлой неделе Путин подписал закон, который помешает союзникам Навального участвовать в выборах, если позднее в этом месяце судья объявит группу экстремистской организацией", - говорится в статье. "В России сейчас есть политическая воля преследовать социальные сети-гиганты, - сказал Андрей Солдатов, старший научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики. - И в контексте наступления правительства на активистов Кремль разработал инструменты, чтобы заставить эти крупные компании заняться оппозиционным контентом". The Wall Street Journal подмечает, что "новый подход России зеркально отражает то, как правительства других стран мира пытаются помешать социальным сетям стать каналом для его критиков. В апреле правительство Индии приказало Twitter и Facebook удалить посты о кризисе Covid-19. Китай полностью блокирует западные социальные сети, а Иран блокирует критический контент, в то же время пытаясь наводнить такие платформы, как Clubhouse и Twitter, проправительственными голосами. На прошлой неделе Нигерия приостановила деятельность Twitter и пригрозила привлечь к ответственности любого, кто использует эту платформу, после того, как Twitter удалил твит, опубликованный президентом Нигерии, который некоторые критики интерпретировали как угрозу насилия". "По всему миру, как показывают данные Google, количество запросов на удаление от правительств резко возросло в последние годы, удвоившись в 2020 году. В России компания удалила 329 тыс. видео с YouTube, что на 10% больше, чем в предыдущем квартале. TikTok сообщил, что с января российские регуляторы увеличили количество запросов на удаление контента, и что компании социальных сетей в целом, в свою очередь, удаляли больше постов", - указывает газета. (...) Источник: The Wall Street Journal