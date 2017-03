9 марта 2017 г. Кевин Поулсен | The Daily Beast Россия превращает слитые документы о ЦРУ в дезинформацию "Во второй раз за несколько месяцев американские спецслужбы пострадали от сокрушительного пролома в их хакерских секретах, - отмечает Кевин Поулсен в The Daily Beast. - Однако, в отличие от августовского инцидента, в этот раз самый вероятный источник новой партии документов с подробностями о методах и инструментах, используемых ЦРУ для кражи секретов у зарубежных правительств и террористических групп, - это американец, работающий в ЦРУ, а не российские хакеры. Впрочем, некоторые эксперты видят признаки того, что Россия работает сверхурочно, чтобы извлечь преимущества из этих разоблачений". "В выброшенной во вторник партии документов, озаглавленной Wikileaks Vault 7, Year Zero ("Сейф 7, год ноль". - Прим. ред.), подробно описаны возможности и культура секретного Центра радиотехнической и электронной разведки ЦРУ в Лэнгли, Виргиния. Утечка составляет картину мощных, если не уникальных, возможностей ЦРУ в области вторжения, акцентируя внимание на нескольких новинках, достойных Джеймса Бонда, таких как специальное прослушивающее программное обеспечение, предназначенное для проноса на флешке в логово врага, в котором агент ЦРУ вставляет ее в USB-разъем. Другая программа, под кодовым названием Weeping Angel ("Плачущий ангел". - Прим. ред.), превращает "умные" телевизоры Samsung в потайные прослушивающие устройства", - говорится в статье. Как и документы, обнародованные в августе, "вторничная партия данных была так же быстро встречена волной ярости в социальных сетях, причем содержание утечки чаще всего характеризовалось неправильно. Вероятно, имеет значение то, что самый распространенный мем предназначен для снятия с Владимира Путина обвинения во взломе выборов в США в 2016 году. Согласно этой истории, на самом деле Национальный комитет Демократической партии взломало ЦРУ, используя кремлевскую вредоносную программу, чтобы выставить Россию виновницей взлома. По одной из версий данного мема, все это было сделано, чтобы "оправдать прослушивание Трампа" - очевидно, это отсылка к недавнему заявлению президента, что администрация Обамы прослушивала "Башню Трампа", передает автор. Другие мемы врут, что все разговоры в Skype хранятся в облаке у ЦРУ, что президент Обама использовал хакеров ЦРУ, чтобы шпионить за Трампом, и намекают, что ЦРУ взломало бортовое оборудование автомобиля репортера Rolling Stone Майкла Хастингса, чтобы подстроить автокатастрофу, в которой он погиб. "Роберт М. Ли, основатель кибероборонной фирмы Dragos, считает быстроту, постоянство и объем распространения этой лжи подозрительными, особенно мема, предназначенного для отстаивания Кремля. Он подозревает, что для распространения этой басни в Twitter были использованы боты", - говорится в статье. "Этот сюжет появился слишком быстро, чтобы быть органичным. Есть определенные термины и эффектные фразы, повторяемые со многих аккаунтов. Это обычно говорит о какой-либо автоматизации или координации", - отметил Ли. "Многие вещи, к которым привлекается внимание, явно рассчитаны на то, чтобы вбить клин между президентом [США] и разведывательным сообществом, - также сказал эксперт. - Это ужасно для нашей страны". Источник: The Daily Beast