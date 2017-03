9 марта 2017 г. Анна Немцова и Майкл Вейсс | The Daily Beast У кремлевской газовой компании есть свой человек в "стране Трампа" "За последние 25 лет местные российские бизнесмены усвоили: чтобы выжить, им нужно только одно - krysha", - пишут в The Daily Beast журналисты Анна Немцова и Майкл Вейсс, поясняя, что на жаргоне мафии это "защита". Министерство финансов США 6 марта 2014 года санкционировало санкции против российских организаций и чиновников за нарушение территориальной целостности Украины, напоминает издание. "Самые влиятельные компании: "Газпром", "Альфа-Банк", "Новатэк" (все они лояльны Кремлю или контролируются им) - поспешили нанять в Вашингтоне лоббистов с хорошими связями, чтобы попробовать добиться своего удаления из черного списка, парализующего их финансы. То есть обеспечить себе необходимую защиту", - пишут авторы. "Идеальным партнером-лоббистом для российского большого бизнеса выглядел Ричард Бёрт: опыт работы, приобретенный за десятки лет, хорошая репутация в Республиканской партии и глобальная команда сотрудников в McLarty Associates", - утверждает издание. Бёрту 70 лет, он был и остается в тесных отношениях с несколькими поколениями республиканцев, в том числе с Рейганом и Трампом. "Бёрт, часто приезжающий в Москву, почти всю жизнь в бытность профессиональным дипломатом и лоббистом имел дело с Кремлем в том или ином смысле", - пишут авторы. "При Рейгане он был звездой - блестящим американским дипломатом, наравне с Ричардом Перлом, - сказал в интервью изданию неназванный "бывший агент ЦРУ в Москве". - Я считаю, что он приспособленец, бизнесмен. Я не могу помыслить, чтобы у него было какое-то серьезное мировоззрение, чего бы дело ни касалось". "В чем-то он похож на Чуркина, - добавил источник, подразумевая недавно умершего постпреда РФ в ООН. - Харизматик, который продался системе. А они оба - примерно ровесники". "В прошлом году две крупные российские корпорации воспользовались лоббистскими услугами Бёрта", - пишут авторы. Они упоминают о "Газпроме", сообщая, что это одна из 5 компаний, участвующих в проекте газопровода "Северный поток-2". Фонд Генриха Бёлля при партии "зеленых" (Германия) считает: "Использование "Северного потока-2" для увеличения пропускной способности означает, что еще более возрастет зависимость от "Газпрома". "Согласно открытым источникам, New European Pipeline AG "Газпрома" выплатила компании Бёрта 690 тыс. долларов по контракту на 2016-2017 гг., истекшему только что, в этом месяце", - сказал в интервью изданию российский политолог Сергей Костяев. "Это подтверждают документы, которые можно восстановить на сайте "Базы данных на основе закона о раскрытии лоббизма", которую ведет Сенат США", - пишут авторы. Костяев "говорит, что работа на "Газпром" ничем не отличается от работы непосредственно на Кремль", пишут авторы. Ученый добавил: "Но простые лоббистские усилия напрасны - все равно как попытки украсить труп. Теперь Кремль осознал, что ему нужен в Вашингтоне "свой человек", который мог бы обеспечить Москве поддержку Трампом". "Но, если послушать версию Бёрта, то ни он, ни McLarty Associates - вообще не лоббисты", поскольку "98% клиентов фирмы - американские компании, которые просят о помощи на международных рынках, а иностранных клиентов компания представляет только через филиал под названием McLarty Inbound", пишут авторы. Бёрт также уверял, что никакой связи с "Газпромом" нет. "Мы представляли "Северный поток-2" (а не "Газпром" как таковой), когда он был консорциумом из пяти компаний, - написал Бёрт в заявлении, присланном в издание по электронной почте. - Одной из этих компаний был "Газпром". В октябре, когда западные компании, в том числе Royal Dutch Shell и другие, ушли ввиду того факта, что Польша отказалась иметь с ними дело, мы перестали выставлять клиенту счета-фактуры и позволили контракту утратить силу в конце октября 2016 года. Причина прекращения отношений - в том, что McLarty Associates из принципа не представляет интересы иностранных правительств или государственных предприятий". Авторы продолжают, что среди зарубежных клиентов фирмы есть Letter One (или L1), "зарегистрированная в Люксембурге, базирующаяся в Лондоне компания, основанная Михаилом Фридманом (владельцем крупнейшего в России частного банка - "Альфа-Банка", который, как утверждалось, во время прошлогодних президентских выборов имел цифровые контакты с серверами в "Башне Трампа" [так в оригинале. См. статью "Все, что вам необходимо знать о "чатах" сервера Трампа с российским банком". - Прим. ред.]". Бёрт, консультант совета L1, сообщил Daily Beast, что Фридман и глава "Альфа-Банка" Петр Авен - его "давние деловые партнеры". "Незадолго до того, как McLarty, видимо, перестала выставлять счета New European Pipeline AG, Бёрт сыграл "совершенно второстепенную", как он сам говорит, роль в составлении некоторых фрагментов первой крупной речи о внешней политике, с которой Трамп, тогда кандидат в президенты, выступил в апреле 2016 года в вашингтонском Center for the National Interest", - говорится в статье. В первом ряду сидел российский посол Сергей Кисляк, подчеркивают авторы. "Я полагаю, что ослабление напряженности и улучшение отношений с Россией - с позиции силы - возможны", - сказал тогда Трамп. Бёрт заявил изданию, что никогда не встречался с Трампом и не взаимодействовал с кем-либо из его предвыборного штаба, а рекомендации передал через неназванного посредника. "По сообщению Politico (сам Бёрт сказал, что там неверно охарактеризована его роль в составлении речи Трампа), он присутствовал на двух обедах, которые дал сенатор Джефф Сешнс, возглавлявший в период кампании комитет Трампа по нацбезопасности", - пишут авторы. Ныне Сешнс, генпрокурор США, был вынужден взять самоотвод на расследованиях связей Трампа с Москвой, напоминает издание. Бёрт также продолжал бывать в России, пишут авторы. "В прошлом году Бёрт дважды приезжал в Москву, чтобы участвовать в круглых столах о ядерном оружии, - сообщил изданию главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков. - Основная идея Бёрта состояла в том, что и России, и США нужно вливание прагматизма, что санкции против России нанесли ущерб и России, и Западу. В Москве многие сочли его заявления превосходными". Билл Браудер, когда-то крупнейший в России иностранный инвестор, глава инвестфонда Hermitage Capital, "не удивляется, что Бёрт то пишет для Трампа меморандумы насчет речей, то продвигает контракт на газопровод, который увеличит власть "Газпрома" над энергоносителями для Европы. "В Вашингтоне, должно быть, куча компаний, которые были бы рады подписать с "Газпромом" миллионный контракт", - заявил Браудер. Источник: The Daily Beast