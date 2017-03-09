Эйфория в Кремле сменилась похмельем

После того как Дональд Трамп обосновался в Белом доме, эйфория, охватившая Москву после его победы, практически улетучилась. "Надежды на то, что новый человек в Вашингтоне возглавит "перезагрузку" в российско-американских отношениях, оказались иллюзиями", - пишет в статье на сайте Die Presse эксперт по России из авторитетного берлинского Фонда науки и политики Ханнес Адомеит.

"Отрезвление" в Москве наступило вскоре после официального вступления Трампа в должность, замечает автор: "Шоком для Кремля стали заявления новой посланницы США в ООН, которая 2 февраля обвинила Россию в эскалации конфликта на востоке Украины". Посол пообещала, что антироссийские санкции будут действовать до тех пор, пока "Россия не передаст контроль над Крымом обратно Украине".

"Тот факт, что речь идет о продуманной позиции администрации в Вашингтоне, получил подтверждение через несколько дней, когда пресс-секретарь Белого дома передал слова Трампа о необходимости деэскалации насилия и возврате Крыма Украине", - говорится в статье.

Еще меньше иллюзий осталось после отставки советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна - по мнению эксперта, это показало Москве, что "любая инициатива по налаживанию отношений будет восприниматься в Вашингтоне с максимальной долей недоверия".

"В Москве осознали, что пришло время притушить эйфорию. В середине февраля государственное ТВ получило распоряжение из Кремля умерить ожидания общественности относительно улучшения российско-американских отношений", - пишет автор и приводит восемь причин, по которым принципиально нового этапа в двусторонних отношениях не предвидится.

Первая причина - это "железная вера Москвы в то, что она всегда поступала правильно и это Вашингтон должен изменить свою позицию".

Вторая причина кроется в том, что предвыборные высказывания Трампа относительно будущих отношений с Россией были не чем иным, как ни к чему не обязывающими пустыми фразами, считает Адомеит.

Третье - идея о том, что "прагматик-бизнесмен" Трамп мог бы отменить антироссийские санкции, введенные администрацией Обамы, из чисто-экономических соображений. Подобные предположения эксперт называет "сомнительными", поскольку российская экономика не играет для США практически никакой роли. Объем американского экспорта в Россию в 2016 году составил всего 5,8 млрд долларов (для сравнения: экспорт в Канаду составил 266,8 млрд).

Девизы Трампа "В первую очередь Америка" и "Вернем Америке былое величие" не допускают мысли о существовании равноправия на мировой арене - в этом автор усматривает еще одну причину, почему "перезагрузка" откладывается. Трамп и его министр обороны допускают налаживание отношений с Москвой, но только с "позиции силы".

Пятая причина, по мнению эксперта, заключается в том, что Москва и Вашингтон по-разному видят "совместную борьбу с исламистскими террористами". Москва требует от Вашингтона отказаться от "абсурдного" деления на "хороших" и "плохих" террористов в Сирии и начать активно сотрудничать с Асадом.

Шестое: Трамп и его советники рассматривают Иран в "качестве основного спонсора террористов", а Москва называет Тегеран "стратегическим партнером".

Седьмая причина связана, по оценке Адомеита, с тем, что Трамп воспринимает Китай как соперника, то есть "одним из условий сделки с Россией могло бы быть дистанцирование Москвы от Пекина. Это желание далеко от реальности, поскольку Москва считает Пекин "стратегическим партнером".

Последняя, восьмая причина, пишет автор материала, непосредственным образом связана с внутренней политикой США: "Здесь не стоит ждать активных импульсов по налаживанию двусторонних отношений. Тот, кто голосовал за Трампа, имел свою мотивацию, например гнев по отношению к вашингтонскому истеблишменту, - и уж точно не желание во что бы то ни стало наладить отношения с Путиным и Россией".