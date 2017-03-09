Джону Хантсмену, по сообщениям, предложили пост посла США в России

"Джону Хантсмену, бывшему губернатору, послу и некогда кандидату в президенты от Республиканской партии, предложили пост посла США в России, как сообщило издание Politico в среду. Два источника в администрации сказали Politico, что Хантсмен намерен принять это предложение", - передает Foreign Policy.

"Этот выбор, если он подтвердится, немного удивителен, поскольку президент США Дональд Трамп до сих пор демонстрировал, что он предпочитает лояльность опыту при назначении на определенные должности. Хантсмен какое-то время критиковал Трампа во время предвыборной кампании, хотя бывший губернатор Юты поддержал его в апреле 2016 года", - отмечает издание.

"Семейная компания Хантсмена ведет деятельность в России, но у него мало опыта в американо-российской дипломатии", - пишут авторы статьи. Тем не менее, Хантсмен был послом в Сингапуре при Джордже Буше-младшем. Относительно недавно он занимал пост посла в Китае при Бараке Обаме. На данный момент он возглавляет аналитический центр Атлантический совет (Atlantic Council, Вашингтон).

Эксперты и бывшие дипломаты поприветствовали этот выбор и не сочли препятствием отсутствие у него основательного опыта в делах с Россией. "Если это правда, то это будет прекрасный выбор, учитывая его обширный внешнеполитический опыт и эффективное руководство, продемонстрированное в Атлантическом совете", - отметил Александр Вершбоу, экс-посол США в России.

"У меня сложилось впечатление, что Хантсмен - опытный государственный деятель, который подойдет к этой роли с большим талантом", - считает Мэтью Рожански, директор Институте Кеннана (Kennan Institute) при Международном научном центре им. Вудро Вильсона (Wilson Center).

"Желаю ему удачи!" - написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол.