9 марта 2017 г. Обзор прессы | Inopressa 8 марта в России: дарите девушкам гаджеты от домашнего насилия Празднование Международного женского дня вызывает противоречивые эмоции у российских женщин: многие каждый год говорят о "лицемерности" 8 марта. Исторические корни праздника, отмечаемого в день начала русской революции, отошли на второй план, пишут англоязычные СМИ. Гендерного равенства в стране "сильных женщин" нет. "Выходной день редко вызывает дискуссии в России. Но, похоже, это - единственное, что есть непротиворечивого в 8 марта, Международном женском дне", - пишет московский корреспондент The Christian Science Monitor Фред Вейр. По мнению автора, "вопиющим парадоксом современной России" является то, что в стране, где "множество сильных лидеров-женщин и женщин с высшим образованием намного больше, чем мужчин, нет ни одного широко признанного женского движения, а к слову "феминизм" относится с презрением не только РПЦ, но и либерально настроенные работающие россиянки". "Отсутствие женской солидарности, - говорится в статье, - по переломным вопросам, затрагивающим женщин, а также авторитетной организации, которая могла бы внедрить ее, может иметь катастрофические последствия в период, когда Россия переживает крупнейшую за много лет волну воспрянувшего социального консерватизма". По словам автора, "могущественная православная церковь сыграла важную закулисную роль в продвижении законов по ограничению прав геев и декриминализации домашнего насилия, а сейчас она лоббирует закон, запрещающий аборты". "Не существует закона или института в этой стране, которые бы защищали права женщин, - отметила в беседе с автором Галина Михалева, председатель гендерной фракции партии "ЯБЛОКО". - Консервативный разворот набирает силу". Однако отдельные представители женского сообщества в России поднимают проблему домашнего насилия и даже пытаются с ней бороться. Журналист Эндрю Рот рассказывает в The Washington Post о стартапе Кати Романовской. "Женщины в момент домашней жестокости или сексуального насилия часто не могут использовать телефон и к тому же испытывают огромный стресс, так что не в состоянии попросить о помощи, - говорится в статье. - Катя Романовская (42 года), соучредитель российского стартапа Nimb, говорит, что именно на таких женщин ориентирован продукт ее компании". Речь идет о "модном кольце, которое имеет вторую функцию в качестве кнопки тревоги, позволяющей обладательнице кольца незаметно послать сигнал о бедствии кругу поддержки, включая друзей, родственников и полицию". "У всех своя история", - рассказала Романовская в интервью автору. В посте на Facebook, где она заявила о сборе денег на проект на платформе Kickstarter, предприниматель рассказала о том, как 16 лет назад она стала жертвой почти смертельного нападения с ножом, но, к счастью, выжила, пишет издание. "Мы надеемся, что это поможет увеличить шансы того, что зов о помощи будет услышан", - рассказала Романовская. Nimb собрал более 290 тыс. долларов с помощью краудфандинга, и его кольца станут доступны в этом году. Как напоминает The Christian Science Monitor, "идея Женского дня пришла в Россию на фоне бурной борьбы за равноправие и право голоса сто лет назад и была признана основателем советского государства Владимиром Лениным после того, как организованные группы женщин сыграли ключевую роль в свержении царской власти во время февральской революции", 100-летие которой приходится на этот год. "Первый день русской революции - 8 марта (23 февраля по старому стилю) - был Международным женским днем - важной датой на социалистическом календаре", - пишет в британской газете The Guardian известный английский историк Орландо Файджес, автор книги "Трагедия народа: русская революция". К полудню того дня в 1917 году десятки тысяч людей, главном образом женщин, стекались на Невский проспект, рассказывает ученый. "На плакатах были патриотические слоганы, а также настойчивые требования перемен: "Накормите детей защитников Отечества", "Увеличьте паек солдатских семей, защитников свободы и мира народов". "Толпы демонстрантов были пестрыми, - рассказывает историк. - Губернатор Петербурга А.П. Балк отмечал, что они состояли из "дам из общества, более многочисленных крестьянок, слушательниц высших женских курсов и - по сравнению с предыдущими демонстрациями - меньшего количества работниц". Революцию начали женщины, а не рабочие-мужчины". "Однако, - говорится в статье, - историческое основание праздника практически отсутствует в российских СМИ, которые широко его освещают". "Некоторые обвиняют 70 лет советской жизни в противоречиях, унаследованных российскими женщинами, - говорится в статье. - Хотя радикальный феминизм был частью революционного опыта и независимые женские организации процветали в 1920-е годы, их постепенно подавили, а женщин мобилизовали как рабочую силу по мере того, как СССР входил в стремительную и насильственную индустриализацию в 1930-е. По словам автора, "государство создало обширную сеть детсадов для работающих матерей, а также обеспечило бесплатное образование, которое позволило советским женщинам стать преобладающими в некоторых профессиях, таких как учителя, врачи и даже инженеры". Но власти в то же время "душили любую дискуссию по поводу домашних отношений между женщинами и мужчинами, а также гендерной политики на рабочем месте". "Зарплаты женщин никогда не превышали мужские, - отмечает в беседе с изданием Ирина Тартаковская, эксперт Института социологии РАН. - В советские времена женщины обычно зарабатывали 70% от того, что получали мужчины, и сейчас все обстоит почти так же". "Крах СССР 25 лет назад, - говорится далее, - привел к развалу государственной поддержки для работающих матерей и заставил миллионы российских женщин столкнуться с серьезными экономическими проблемами. Однако он также открыл политическую площадку, позволяющую женщинам создавать организации в защиту собственных прав". В тот период, пишет автор, "как кажется, участие женщин в политике достигло самого высокого показателя - 14% депутатов Госдумы в 1993 году были женщинами (сегодня - 10%)". "При Владимире Путине, - продолжает Файджес, - государство подавило независимые организации гражданского общества и предприняло шаги по сворачиванию любых проявлений "политики идентичности" в электоральной сфере". "У России есть несколько очень впечатляющих политиков-женщин и чиновниц, как, например, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава ЦИК Элла Памфилова, - отмечает автор. - Но женская составляющая Госдумы также изобилует бывшими олимпийскими гимнастками и фигуристками, не имеющими никакого политического опыта, которых просто включили - кто-то говорит в качестве "украшений" - в список кандидатов правящей партии "Единая Россия". Ольга Ли, которую автор называет "антикоррупционная активистка из Курска, выдвижению которой по одномандатному округу на выборах в Госдуму в 2016 году попытались помешать с помощью властного давления", сказала: "Гендерное равенство в России - это такая же фикция, как и многопартийная система".