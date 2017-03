9 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Перезагрузки" не будет, да и "сделка" под вопросом Эйфория от победы Трампа в Кремле сменилась похмельем, пишут СМИ. У России нет стратегии, как вести себя с новым президентом США, а непредсказуемость Путина и Трампа и их вера в заговоры очень опасны, говорит российский эксперт Солдатов. Путин думает только о сохранении власти, считает Ходорковский: для этого он идет на военные авантюры, строит полицейское государство и использует США в роли "неопасного врага". "Надежды на то, что новый человек в Вашингтоне возглавит "перезагрузку" в российско-американских отношениях, оказались иллюзиями", - пишет в Die Presse эксперт по России из авторитетного берлинского Фонда науки и политики Ханнес Адомеит. "Отрезвление" в Москве наступило вскоре после вступления Трампа в должность: "Шоком для Кремля стали заявления новой посланницы США в ООН, которая 2 февраля обвинила Россию в эскалации конфликта на востоке Украины" и сообщила, что санкции будут действовать до тех пор, пока "Россия не передаст контроль над Крымом обратно Украине". "В середине февраля государственное ТВ получило распоряжение из Кремля умерить ожидания общественности относительно улучшения российско-американских отношений", - пишет автор и приводит восемь причин, по которым принципиально нового этапа в двусторонних отношениях не предвидится. 1) "Железная вера Москвы в то, что она всегда поступала правильно и это Вашингтон должен изменить свою позицию". 2) "Предвыборные высказывания Трампа - ни к чему не обязывающие пустые фразы". 3) Идея о том, что "прагматик-бизнесмен" Трамп мог бы отменить антироссийские санкции из чисто-экономических соображений сомнительна: российская экономика не играет для США практически никакой роли. 4) Девизы Трампа "В первую очередь Америка" и "Вернем Америке былое величие" не допускают мысли о равноправии на мировой арене; она может разговаривать только с позиции силы. 5) Москва требует от Вашингтона отказаться от "абсурдного" деления на "хороших" и "плохих" террористов в Сирии и начать сотрудничать с Асадом, что для него неприемлемо. 6) Трамп рассматривает Иран как "спонсора террористов", а Москва называет Тегеран "стратегическим партнером". 7) Трамп воспринимает Китай как соперника и хотел бы дистанцирования Москвы от Пекина. Это желание далеко от реальности, полагает автор. 8) Тот, кто голосовал за Трампа, имел свою мотивацию, например гнев по отношению к вашингтонскому истеблишменту, - и уж точно не желание во что бы то ни стало наладить отношения с Путиным и Россией". Российский эксперт по спецслужбам Андрей Солдатов сказал в интервью Der Spiegel, что у России нет стратегии, как вести себя с новым президентом США, а непредсказуемость Путина и Трампа "может иметь опасные последствия для мировой политики". "Российская политика следует краткосрочным, тактическим соображениям. У России нет долгосрочной стратегии для США, и нам приходится только реагировать. База всей политики - предположение о том, что на нас могут в любой момент напасть", - считает эксперт. "Если посмотреть на путинский курс прошлых лет, этот шаблон окажется везде. К примеру, Запад пытается привязать к себе Украину, а мы отвечаем и забираем Крым. Далее - Запад поддерживает революции в странах, где он хочет поменять власть. И мы отвечаем, - продолжает Солдатов. - В случае (избрания) Клинтон грозило продление санкций. Мы отреагировали и попытались ее ослабить. Но в итоге все получилось совершенно иначе, чем предполагали в Кремле". "Теперь никто не знает, как следует вести себя с этим Трампом" "Мы имеем двух президентов, которые верят в заговоры", - отметил Солдатов. И "оба склонны ошарашивать своих друзей и врагов". Это очень опасно для мировой политики, убежден эксперт. Как изменятся российско-американские отношения в президентство Трампа, размышляет в статье для The Wall Street Journal Михаил Ходорковский. "Может быть, Трамп окажет сопротивление Москве, прибегнув к дерзкой риторике, которую адресует другим? Может быть, он будет для президента Владимира Путина преданной "комнатной собачкой", как предсказывают многие американские критики и кремлевские пропагандисты?" (Все цитаты приведены в переводе с английского текста на сайте газеты. - Прим. ред.). "Либо Трамп удивит мир, наладив отношения с Путиным и заключив сделку, которая может помочь моей стране выйти из спада?" Ходорковский рекомендует американцам понять реальные проблемы Путина, его окружения и России. "Для режима, который правит сегодня в Москве, доминирующая цель - отсрочить неизбежный вопрос о своем расставании с властью. Военный авантюризм, как и само полицейское государство, - средство достижения этой цели", - пишет автор. Путин "уничтожает общество, чтобы отсрочить свою отставку. Но раненое и испуганное общество не способно гарантировать, что отставка пройдет упорядоченно", говорится в статье. У Трампа есть шанс начать с Путиным практичный диалог о том, как избежать ненужных конфликтов внутри России и за ее пределами, гарантировав плавную передачу власти, считает автор. "Путину хотелось бы воспользоваться международными соглашениями для сохранения и оформления своих "достижений" в Европе: своего завоевания Крыма, а также предоставления нейтрального статуса Украине и другим государствам, которые, по мнению Путина, находятся в законной сфере влияния России", - пишет автор. США нужны Путину в роли "неопасного врага", считает Ходорковский. "Это позволяет ему сплачивать вокруг себя российский народ, одновременно зная, что Америка не представляет никакой реальной опасности. Ждать от Путина какого бы то ни было другого подхода - самообман, за который в итоге придется дорого расплачиваться", - пишет автор. "Если уступки, предложенные Путиным, будут невыгодны Америке, Вашингтону придется признать, что единственный осуществимый курс в отношении Кремля - это сдерживание в стиле холодной войны, с четко очерченными параметрами", - утверждает Ходорковский. 