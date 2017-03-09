В Белоруссии растет страх: будем ли мы следующей Украиной?

Отношения между Россией и Белоруссией никогда не были легкими: последние двадцать лет они напоминали американские горки с попеременными переходами от статуса союзников в разряд соперников, публично и ожесточенно ссорящихся друг с другом, пишет Сабра Айрес в американской газете Los Angeles Times.

"Теперь Белоруссия присоединилась к растущему беспокойству соседей России по поводу московских амбиций в регионе: отношения страны с Москвой, шаткие более чем когда бы то ни было, ухудшились до состояния регионального кризиса", - говорится в статье.

"Предыдущие размолвки между двумя странами развивались по предсказуемому сценарию, включающему войны по поводу цен на нефть и газ, публичные обвинения, антибелорусские информационные кампании Москвы и, в конечном итоге, разрешение" конфликта, отметил в беседе с изданием Андрей Егоров, директор "Центра европейской трансформации" - регионального аналитического центра в Минске.

Однако, как отмечает автор, в этот раз Владимир Путин дает понять, что он менее склонен к переговорам. "Новым элементом в этом кризисе стала Украина, Крым и так называемая новая холодная война", - считает Егоров. "Сейчас ставки стали выше", - пишет издание.

"В центре раздора - статус сделки, негласно прозванной здесь "нефть за поцелуи", согласно которой Россия снабжает Белоруссию нефтью и газом со скидкой, а в обмен Минск гарантирует свою преданность", - пишет издание. По словам автора, "когда в 2015 году Россия отказалась снизить цены на газ в связи с понижением глобальных цен, белорусский президент Александр Лукашенко начал изучать возможность сближения с Западом".

"С тех пор как начался нынешний кризис, российские СМИ подогревают то, что, по мнению многих, является информационной войной, организованной Кремлем", - говорится в статье. Так, Нина Стужинская, белорусский историк из Минска, заявила в беседе с автором, что "информационная кампания направлена на то, чтобы разжечь кризис и вызвать опасения у российской аудитории в том, что Белоруссия намерена вслед за Украиной заключить союз с Западом".

"Россия уже продемонстрировала, что Кремль готов реагировать более жестко, чем в прошлом", - отмечает газета. К примеру, как напоминает автор, в январе Минск заявил о том, что введет безвизовый режим для туристов из более чем 80 стран. В ответ Россия передвинула войска ФСБ на границу между странами, которая до этого была относительно неохраняемой. "Администрация Лукашенко еще не поняла, что Кремль только теперь начал ставить ультиматумы, - отметил в разговоре с газетой Андрей Поротников, эксперт в области безопасности, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog. - В этот раз не получится все разрешить, как раньше".

"В прошедшие недели в Минске и нескольких региональных центрах начались публичные протесты против непопулярного закона, учреждающего ежегодный налог на тунеядство с единой ставкой, - говорится в статье. - До сих пор протесты были незначительными, и власти не применяли суровых мер по отношению к демонстрантам, что является редкостью в жестко контролируемой Белоруссии Лукашенко".

"И все же белорусы опасаются своего непредсказуемого восточного соседа, который, как некоторые боятся, может воспользоваться общественными волнениями в качестве предлога для российского вторжения, - подытоживает автор. - Домыслы о возможной аннексии Белоруссии по образцу Крыма - пока не имеющие под собой основания - вызывают тревожность в стране".