В России феминистки сравнивают себя с "осажденным военным лагерем"

"В среду своим скромным митингом в стороне от центра Москвы активистки хотели выразить протест против "попрания прав женщин" в стране", - пишет корреспондентка Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"В Москве, где 8 марта стало нерабочим днем после указа Брежнева в 1966 году, никакие выступления в защиту прав женщин не были разрешены. В среду у Кремля небольшая группа феминисток с фаерами в руках и плакатами с надписью: "Женщину - в президенты", была задержана. Группа "Женская забастовка" также собиралась организовать небольшой феминистский митинг в гайд-парке в Сокольниках, в стороне от центра российской столицы. Татьяна Сухарева намеревалась в нем участвовать, надев свой колпак розового цвета, который прислала ей подруга из Англии", - говорится в статье.

"Татьяна Сухарева, феминистка с сильным характером, а также экс-кандидатка в Мосгордуму, до сих пор находится под домашним арестом. "Я провела восемь месяцев в тюрьме после того, как меня арестовали на основании сфабрикованных обвинений в экономическом преступлении, когда я рассчитывала выставить свою кандидатуру на выборах, - рассказывает она. - Меня избивали в ходе допросов, я провела три голодовки, и об этом написана моя книга "Жизнь по ту сторону правосудия".

Сейчас Татьяна Сухарева описывает течение российских феминисток, как "осажденный военный лагерь", постоянно подвергающийся атакам со стороны руководства Русской православной церкви и мусульман, без всякого доступа к СМИ", деятельность которого ограничивается интернетом. "Всякая попытка создать движение или партию феминисток наталкивается на препятствия, - подчеркивает она. - Я пытаюсь зарегистрировать неправительственную организацию, но министерство юстиции мне отказывает в третий раз на основании того, что в уставе фигурируют такие слова, как "феминизм", "гендер", "равенство".

"На своем небольшом митинге в Сокольниках активистки стремятся выразить протест против "попрания прав женщин в России". Оно, в частности, выразилось, по их мнению, в недавно принятом законе о декриминализации домашнего насилия, не повлекшего за собой госпитализацию", - передает Мандро.

"Растущее влияние Православной церкви в обществе, а также радикального ислама в стране, где насчитывается 20 млн мусульман, сильно беспокоит российских активисток, которые выступают против попыток ограничить право на аборт и, в отдельных южных регионах, против роста числа "преступлений чести", - комментирует Мандро.