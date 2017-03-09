Путин приводит в действие фазу "оттепели", освобождая политзаключенных

"За год до предстоящих президентских выборов российский президент Владимир Путин решил позаботиться о своем имидже в турбулентном международном контексте", - пишет корреспондентка Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"В эти последние дни в России слово "оттепель" молниеносно распространилось по радио и интернету для того, чтобы приветствовать не предстоящий приход весны, а досрочное освобождение заключенных", - говорится в статье.

"В "гуманитарных целях" Владимир Путин 7 марта подписал указ о помиловании 46-летней Оксаны Севастиди, осужденной за "государственную измену в форме шпионажа" на семилетний срок пребывания в колонии. В 2008 году прямо перед началом российско-грузинской войны эта продавщица, проживающая в Сочи, отправила SMS-сообщение с описанием того, что происходило на ее глазах и что видели все остальные: состав с военной техникой идет в сторону Абхазии, позднее эта территория была провозглашена автономной республикой", - передает журналистка.

Как говорится в публикации, параллельно Дмитрий Бученков, последний содержавшийся под стражей участник митинга на Болотной площади в Москве, где проходили массовые протестные акции против Путина зимой 2011/2012 гг., покинул свою камеру 2 марта и был отправлен под домашний арест. Таким же образом, немного раньше, 13 февраля, меру пресечения изменили видеоблогеру Руслану Соколовскому, "ловцу покемонов" в храме, обвиненному в "экстремизме и оскорблении чувств верующих" и заключенному под стражу 28 октября. "Накануне выборов-2018 власти избавляются от "явной несправедливости", - подчеркивает во вторник в своей статье экономическая газета "Ведомости".

"Первый признак повеявшего ветра свободы был отмечен 26 февраля при освобождении Ильдара Дадина, первого российского гражданина, осужденного летом 2014 года по статье, предусматривающей уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в Карелии", - передает Мандро.

Президиумом Верховного суда РФ судебное решение, в конце концов, было признано необоснованным и за Дадиным было признано право на реабилитацию, а также на возмещение убытков. Этим исключительным решением также воспользовалась Евгения Чудновец, заключенная в колонию в Нижнем Тагиле, на Урале. Эта молодая 32-летняя воспитательница детского сада была освобождена 6 марта, за месяц до конца своего пятимесячного заключения, к которому была приговорена Курганским судом в Сибири за перепост в сети "Вконтакте" трехсекундного видеоролика, расцененного судьями как "детская порнография". На самом деле Чудновец хотела выразить свое возмущение увиденным в этом ролике, в котором вожатые летнего лагеря издевались над обнаженным ребенком", - указывает автор.

"Число политически мотивированных уголовных дел в России уже не растет, однако о реальном улучшении говорить нельзя. Скорее, речь идет об изменении тактики властей на фоне ослабления протестных настроений", - отмечает Павел Чиков, глава Международной правозащитной группы "Агора", российского объединения адвокатов и юристов-правозащитников, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека.

"В длинной статье в рубрике "Мнение", опубликованной во вторник информационным сайтом РБК, Чиков описывает, что эти последние освобождения происходят перед президентскими выборами 2018 года, в точности как освобождения оппозиционера Михаила Ходорковского, членов группы Pussy Riot и активистов "Гринпис" произошли в 2013 году накануне предстоявшей Олимпиады в Сочи. "Адресат либеральных сигналов Кремля, - продолжает Павел Чиков, - может находиться не внутри страны, а за рубежом". Он добавляет, что в контексте внешней политики, находящейся в зоне турбулентности, "внезапные шаги в сторону демократизации только добавят неопределенности, а следовательно, Кремль получит тактическое преимущество (...). Число сторонников российского президента только увеличится". Тем не менее, в списке "Мемориала" по-прежнему в ожидании оттепели остаются 102 политзаключенных", - пишет Мандро.