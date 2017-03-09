В России замалчивают Февральскую революцию 1917 года

Кремль обходит молчанием столетнюю годовщину Февральской революции. Это народное восстание, видимо, напрягает Владимира Путина, уже и так огорченного сменой режимов, которая произошла в его "зоне влияния", пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Сегодня не предусмотрено никакого официального празднования столетней годовщины восстания 23 февраля (по старому дореволюционному календарю), которое произвело переворот в российской и мировой истории. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России, наскоро созданный в конце 2016 года Владимиром Путиным, ограничивается организацией круглых столов с участием историков, поддерживающих официальную линию в освещении истории страны", - говорится в статье.

"Коммунистическая партия России (КПРФ), вторая по величине парламентская фракция, тоже игнорирует этот столетний юбилей, предпочитая отмечать смерть Сталина (5 мая) и Октябрьскую революцию, которая привела к власти большевиков. Только крайне левые организации, относящиеся к весьма немногочисленному меньшинству, объявили о проведении акции в честь Февральской революции в Санкт-Петербурге", - передает журналист.

"Явное безразличие российских властей скрывает чувство тревоги из-за позиции, которую нужно занять в отношении этого насильственного изменения существующего политического режима, с большой помпой отмечавшегося советским режимом вплоть до 1990 года. Серия "цветных революций", сотрясших бывших сателлитов Москвы за последние годы (Грузия, Киргизия, Украина, Молдавия), была очень тяжело пережита Москвой. Как и "арабская весна", эти изменения режима были восприняты так, будто они срежиссированы Западом, и теперь Кремль считает себя на линии огня", - утверждает автор.

"Тревога властей по поводу воспроизведения подобного сценария в России выражается в решительном ограничении политической активности и демонстраций оппозиции, очень часто попадающих под запрет", - полагает Гриншпан.

"Российские телевидение и масс-медиа используются для того, чтобы представить революцию 1917 года в негативном свете, в то же время они заботятся о том, чтобы не слишком досадить коммунистическому электорату. Так, ежедневная газета-таблоид "Комсомольская правда" (из всей российской прессы у нее самый большой тираж) посвящает серию публикаций революции, окрашенной в красное и черное. "Октябрьскую революцию в России готовили на деньги Запада" - так озаглавлена статья от 12 февраля", - пишет автор.

"Владимир Путин до сих пор словно затаился в окопе, не выдавая свою позицию о революции и стараясь вести политику дальнего прицела, с тем чтобы встать над схваткой предвзятых мнений. Он стремится стать исторической фигурой, примиряющей "белых" и "красных", - уверен автор.

"Существует более актуальная для власти годовщина: аннексии Крыма в 2014 году, которая придает стране ее утраченный имперский блеск. Спикер российского парламента Вячеслав Володин во вторник призвал к тому, чтобы президентские выборы следующего года были устроены 18 марта, в день годовщины "присоединения Крыма к России". История с преобразованием выборов в плебисцит символически приближает Владимира Путина к статусу "царя", - подытоживает Гриншпан.