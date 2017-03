9 марта 2017 г. Стивен Эрлангер | The New York Times Российская вещательная компания RT: на что она больше похожа - на ВВС или на КГБ? "Россия уверяет, что телеканал и сайт RT - просто еще одна глобальная вещательная компания, подобная ВВС или France 24 (правда, она предлагает "альтернативные взгляды" по сравнению со СМИ, где доминируют западные страны)", - отмечает The New York Times. "Но многие западные страны воспринимают RT как стержневую, изящно срежиссированную часть широкой, часто тайной дезинформационной кампании, которая призвана посеять сомнения в демократических институтах и дестабилизировать Запад", - пишет журналист Стивен Эрлангер. Внимание Запада было привлечено к RT в январе, когда администрация Обамы и разведслужбы США сочли с "высоким уровнем уверенности", что Путин распорядился о кампании, призванной "подорвать веру общества в демократический процесс в США", дискредитировать Хиллари Клинтон и поддержать Дональда Трампа на выборах, говорится в статье. Пересказывая доклад разведслужб США, газета пишет, что атака осуществлялась путем применения реальной информации и "создания недостоверных статей - "фейковых новостей", которые распространялись государственными СМИ вроде RT и интернет-информагентства Sputnik. Затем эти статьи усиленно транслировались в соцсетях, иногда компьютерными ботами, рассылающими тысячи сообщений в "Фейсбуке" и "Твиттере" (формулировки журналиста). По словам Эрлангера, в эфире RT "серьезные новости и графика высочайшего класса перемешаны с интервью самых разных людей: известных и безвестных, левых и правых". "Но если у RT и есть какой-то "объединяющий характер", то это глубоко-скептическое отношение к западной и американской версиям происходящего в мире, а также основополагающая установка на защиту России и Путина", - считает он. "Аналитики резко расходятся во мнениях относительно влияния RT. Многие предостерегают от преувеличения влияния этой компании, указывая на ее мизерные рейтинги", - пишет автор. Однако Петр Померанцев, три года назад написавший книгу о том, как российские власти используют телевидение для пропаганды, говорит: "Для них рейтинги - не главное. Это кампании за финансовое, политическое и медийное влияние". "Бен Ниммо, изучающий RT для Атлантического совета, говорит, что RT и Sputnik подогревают эти кампании, помогая создавать материалы для тысяч распространителей "фейковых новостей" и предоставляя для материалов, добытых хакерами, еще один рынок сбыта, который может служить российским интересам", - говорится в статье. Автор отмечает: "Глава лондонской редакции RT Николай Богачихин и директор службы внешних связей в московском офисе RT Анна Белкина уверяют, что абсурдно объединять в одну категорию попытки RT представлять публике "взгляды, альтернативные крупным медиа" и феномен фейковых новостей и пропаганды в соцсетях". "Истерия по поводу RT налицо, - сказала Белкина. - RT становится условным обозначением всего что угодно". "Например, сказала она, хотя RT много упоминалась в докладе американских разведслужб, эти упоминания содержались преимущественно в 7-страничном приложении (весь доклад занимает 13 страниц), написанном более четырех лет тому назад, в декабре 2012 года, причем этот факт раскрывался лишь в примечании на странице 6", - говорится в статье. "Она категорично отвергает все утверждения, будто RT стремится вмешиваться в демократические выборы где бы то ни было", - пишет автор. Белкина заявила: "Мы находимся под столь пристальным наблюдением, что проверяем все". Газета пишет: "Для RT и ее зрителей это СМИ - живительная альтернатива тому, что они считают самодовольным западным элитизмом и неолиберализмом". Белкина отметила, что во время избирательной кампании почти все крупные СМИ выступили против Трампа. "Вот для чего мы существуем, - сказала Белкина. - Важно смотреть RT, чтобы слышать альтернативные голоса. Можете не соглашаться с ними, но важно попытаться понять, откуда они исходят и почему". "Французский депутат Николя Дюик, который появлялся в эфире RT, а в 2015 году, в составе делегации французских законодателей, посетил аннексированный Россией Крым, сказал, что цель RT - "сделать так, чтобы был услышан голос России, чтобы была услышана российская точка зрения на мир", - пишет издание. И все же, сказал Дюик, "влияние RT, по моему мнению, крайне невелико". Он добавил: "Существует колоссальная паранойя, когда мы воображаем, что RT изменит лицо планеты, повлияет на общенациональные или другие выборы". Афшин Раттанси, ведущий ток-шоу, пришел работать на RT в 2013 году. "На RT мне никогда не указывали, что говорить, в отличие от ВВС и CNN", - сказал он в интервью. "Было два случая, когда ведущие RT увольнялись, утверждая, что на них давили, требуя придерживаться линии Кремля, особенно по вопросу Украины, но в Лондоне такого не было, говорит Раттанси", - пишет издание. Журналист замечает: "С точки зрения критиков RT и Sputnik - просто инструменты изощренной российской машины пропаганды, созданные Кремлем, чтобы продвигать его внешнюю политику, защищать его агрессию на Украине и подрывать доверие к демократии, НАТО и миру, каким мы его знаем". Роберт Пшель, бывший директор информационного бюро НАТО в Москве, говорит: Кремлю все равно, "согласны ли вы с российской политикой, считаете ли вы Путина замечательным человеком - лишь бы это выполняло свою функцию: у вас закрадываются сомнения, и из 10 безумных аргументов вы перенимаете один или два. Всегда капелька грязи да прилипнет". По предположению Пшеля, Sputnik и СМИ на местных языках, спонсируемые Россией (например, словацкий журнал Zem a Vek, о котором газета пишет, что он "известен своими конспирологическими теориями"), играют более важную роль, чем RT. Пшель говорит, что на Балканах Sputnik - крупнейший источник новостей. По словам Померанцева, RT также помогает российским властям подружиться с полезными людьми. "RT подняла настроение Майку Флинну, когда тот потерял работу" директора Разведывательного управления Пентагона, сказал Померанцев, - заплатила ему, по слухам, 40 тыс. долларов за то, чтобы он приехал в Москву на празднование юбилея RT и сел за стол почти рядом с Путиным. А Флинн некоторое время был советником по национальной безопасности в администрации США", - пишет издание. "Померанцев согласен с Белкиной в том, что RT не выдумывает недоверие народа к западной демократии. "Цель российской стороны - сеять недоверие к институтам, которое уже существует, подкармливать его, - говорит он. - Как нам сделать так, чтобы наши институты заслуживали большего доверия?" Источник: The New York Times