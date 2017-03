9 марта 2017 г. Мэтью Розенберг, Скотт Шейн, Адам Голдмен | The New York Times ЦРУ в срочном порядке пытается ограничить ущерб от опубликованных WikiLeaks документов "В среду ЦРУ в срочном порядке попыталось оценить и ограничить ущерб от опубликованных WikiLeaks тысяч документов, в которых классифицировались возможности агентства по кибершпионажу, временно прекратив работу над некоторыми проектами. В то же время ФБР обратилось к поискам тех, кто несет ответственность за утечку", - сообщает The New York Times. "Следователи утверждают, что утечка была делом не враждебной иностранной державы, вроде России, а недовольного инсайдера, как дал понять WikiLeaks, опубликовав документы во вторник. ФБР готовится допросить всех, кто имел доступ к информации, - группу, в которую, скорее всего, войдет, по меньшей мере, несколько сотен человек и, возможно, больше тысячи", - говорится в статье. "По словам сотрудника разведки, информация, большую часть которой, как кажется, представляли собой технические документы, возможно, поступила с сервера вне ЦРУ, управляемого подрядчиком. Однако ни он, ни бывший высокопоставленный сотрудник разведки не исключают, что разоблачителем был сотрудник ЦРУ", - передают авторы статьи Мэтью Розенберг, Скотт Шейн и Адам Голдмен. "Документы, если поверить им на слово, позволяют предположить, что американские шпионы разработали хакерские программные средства, которые могут взломать почти все, имеющее доступ в интернет: смартфоны, компьютеры, телевизоры, - и даже нашли способ взломать устройства Apple и Android. Но удалось ли ЦРУ успешно создать и применить их для ведения шпионажа, в среду оставалось неясным", - пишет издание. "Некоторые технические эксперты указали, что, хотя документы позволяют предположить, что ЦРУ, возможно, смогло взломать отдельные смартфоны, не существует данных о том, что агентство сумело взломать криптографическую защиту, которая используется во многих приложениях для телефонов и мессенджеров", - говорится в статье. "На самом деле, документы свидетельствуют о том, что из-за защиты агентство вынуждено было взламывать конкретный телефон и потом перехватывать только входящие и исходящие звонки и сообщения. Вместо того чтобы, другими словами, закидывать сеть для большого улова, шпионы ЦРУ, по сути, бросают одну удочку, предназначенную для определенной цели, и не пытаются поймать на крючок все население страны", - рассуждают авторы. Но, по словам бывшего главы контрразведки страны Джоэла Бреннера, утечка "имеет большое значение", потому что она может помочь другим странам, которые пытаются догнать США, Россию, Китай и Израиль в электронном шпионаже. Источник: The New York Times