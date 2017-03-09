Чего Нетаньяху хочет от Путина?

В этот четверг у Владимира Путина очень "загруженный день: сначала российский президент встретится с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, вечером в Москву прилетит турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а в перерыве между ними Путин примет израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху", пишут политические обозреватели немецкого журнала Der Spiegel Кристина Хебель и Кристоф Зюдов.

На всех трех встречах центральную роль, как отмечают журналисты, будет играть Сирия. "Однако Нетаньяху приезжает в Москву с особенной целью: он хочет заставить Путина позаботиться о том, чтобы из Сирии как можно скорее были выведены бойцы иранской Революционной гвардии и их союзники - прежде всего, "Хизбалла", которую финансируют и поддерживают из Тегерана".

Так, еще до своего визита в Москву Нетаньяху заявил о том, что Иран пытается надолго закрепиться в военном плане в Сирии и постепенно создать фронт вдоль сирийско-израильской границы на Голанских высотах.

Как говорится в статье, российские дипломаты считают, что Нетаньяху поставит во главу переговоров ситуацию на Голанских высотах. По информации прокремлевской газеты "Известия", израильский премьер хочет попросить Путина, чтобы тот "передавал ему больше информации о происходящем в приграничном регионе, для того чтобы следить за деятельностью "Хизбаллы" в приграничном районе".

Правительство в Иерусалиме опасается, что бойцы "Хизбаллы" могут использовать гражданскую войну в Сирии для проникновения на территорию Израиля. В этой связи в последнее время израильская армия значительно увеличила свое присутствие вдоль границы и, кроме того, начала активно применять беспилотники для контроля над территорией, находящейся за пограничным забором.

"Путин явно не заинтересован в том, чтобы "Хизбалла" надолго обосновалась в Сирии", - говорит в беседе с Der Spiegel директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По его словам, для России "Хизбалла" остается ливанской военной организацией, и ей не место в Сирии. Касательно Сирии, уверен политолог, Путин руководствуется другим принципом: "После возвращения мира всем придется идти домой, кроме, пожалуй, России".

В итоге Путин "может воспользоваться своими хорошими контактами с президентом Ирана Хасаном Рухани, чтобы урегулировать хрупкий статус-кво на израильско-сирийской границе", продолжает Тренин. Но для этого обе стороны должны быть готовы к компромиссу. В частности, Тренин допускает, что Иран и его союзники уйдут с Голанских высот, а в ответ Израиль признает, что Иран и "Хизбалла" будут связаны между собой в определенной степени.

Однако в то же время эксперт Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис не верит в то, что израильскому премьеру "удастся добиться выполнения своего требования о полном отводе "Хизбаллы" и Ирана из Сирии". По мнению эксперта, более реалистичным представляется сценарий, в котором "Хизбалла" попросту не будет вести каких-либо действий на границе с Израилем.

"Как бы то ни было, Путин понимает, что Нетаньяху хочет защитить свою страну", - говорит политолог Тренин.

Запланированная на четверг встреча Путина и Нетаньяху станет третьей по счету за прошедший год, добавляет издание. "И в будущем отношения между странами могут стать еще теснее, ведь американский президент Дональд Трамп дал понять, что собирается на некоторое время уйти с Ближнего Востока", - резюмируют журналисты. Эту брешь "заполнит Россия, и поэтому Израиль особенно заинтересован в хороших отношениях с Москвой".