Российский эксперт по спецслужбам Солдатов: "В Кремле верят в заговоры"

Российский эксперт по спецслужбам Андрей Солдатов уверен, что у России нет стратегии, как вести себя с новым президентом США Трампом, а непредсказуемость Путина и Трампа "может иметь опасные последствия для мировой политики". Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

"Российская политика следует краткосрочным, тактическим соображениям. У России нет долгосрочной стратегии для США, и нам приходится только реагировать. База всей политики - предположение о том, что на нас могут в любой момент напасть. Мол, Запад постоянно пытается подорвать ситуацию в Россию, и нам приходится искать подходящий ответ. Именно так думают в Кремле".

"Если посмотреть на путинский курс прошлых лет, этот шаблон окажется везде. К примеру, Запад пытается привязать к себе Украину, а мы отвечаем и забираем Крым. Далее - Запад поддерживает революции в странах, где он хочет поменять власть. И мы отвечаем, - продолжает Солдатов. - В случае (избрания) Клинтон грозило продление санкций. Мы отреагировали и попытались ее ослабить. Но в итоге все получилось совершенно иначе, чем предполагали в Кремле. Но теперь неизвестно, что произойдет в ближайшие пять месяцев. Да, после выборов Трампа чествовали в России, но теперь никто не знает, как следует вести себя с этим Трампом. У России попросту нет стратегии".

В итоге получается, говорит Солдатов, что "мы имеем двух президентов, которые верят в заговоры. Ведь Трамп тоже верит в то, что он окружен врагами". "Наличие подобных общих черт вовсе не означает, что они станут естественными союзниками. Тем более, оба склонны ошарашивать своих друзей и врагов. Никто не знает, какой будет реакция противоположной стороны. А это предельно опасно для мировой политики", - убежден эксперт.