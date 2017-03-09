Почему разоблачения WikiLeaks могут помочь Трампу

Граждане беззащитны перед лицом государственного шпионажа. ЦРУ в качестве "жучков" могло использовать даже телевизоры с функцией Smart-TV. Разоблачения WikiLeaks, считают журналисты Tagesspiegel Томас Зайберт и Курт Загатц, могут сыграть на руку президенту Трампу.

Согласно обнародованным WikiLeaks данным, ЦРУ превращала в "жучки" компьютеры, сотовые телефоны и даже телевизоры с функцией выхода в интернет с помощью разнообразных хакерских программ, компьютерных вирусов и "троянов". "Политическую взрывную силу подобные обвинения получают на фоне того, что эксперты ЦРУ якобы использовали определенные приемы, чтобы хакерские атаки выглядели как взломы, устроенные российскими компьютерщиками", - говорится в статье.

Это может задать новое направление дискуссии о предполагаемых попытках России повлиять на исход президентских выборов в США. "Президент Дональд Трамп вот уже несколько месяцев не устает утверждать, что атак российских хакеров не было, и одновременно с этим обвинять американские спецслужбы в утечках секретной информации", - замечают авторы материала.

По словам эксперта в области кибертехнологий Джеймса Льюиса из аналитического центра CSIS, разоблачения WikiLeaks могут укрепить позицию Трампа. "И действительно, некоторые правоориентированные американские СМИ и комментаторы уже высказались в том духе, что благодаря WikiLeaks проясняется, что за всеми хакерскими атаками стоял экс-президент Барак Обама", - говорится в статье.

"В конце прошлой недели Трамп обвинил предшественника в прослушке своего избирательного штаба в Нью-Йорке, правда, не предоставив никаких доказательств. WikiLeaks доказательств также не предлагает, однако обнародованные документы могут укрепить Трампа во мнении, что именно американские спецслужбы, а не русские вмешиваются в американскую политику", - пишут авторы.

"WikiLeaks второй раз за последние несколько месяцев приходит на выручку Трампу, - замечают Зайберт и Загатц. - Перед выборами в прошлом году портал выложил переписку Хиллари Клинтон, выставившую кандидата от демократов в невыгодном свете. (...) Американские спецслужбы пришли к выводу, что за взломом серверов Демократической партии и за передачей данных WikiLeaks стоят близкие к Кремлю российские хакеры. Возможно, предполагает Льюис, сейчас произошло нечто подобное".

Новостью не стал и тот факт, что наряду со смартфонами и компьютерами для шпионажа подходят и телевизоры с функцией Smart-TV. Такая информация впервые появилась три года назад. "По данным WikiLeaks, хакерам из ЦРУ удалось получить доступ к микрофонам и камерам телевизоров марки Samsung, при этом сами телевизоры выглядели выключенными", - передает издание.

По словам эксперта в области IT-безопасности Роберта М.Ли, "все, что имеет опцию работы с голосом, а также доступ в интернет, может быть подвергнуто кибератаке".

Как же должны вести себя потребители? "Неужели им нужно обходить стороной все устройства с вмонтированными микрофонами и камерами - или же будет достаточно каким-то образом подстроиться к потенциальной угрозе быть прослушанным?" - пишут авторы.

"Мы сами выдаем львиную долю информации о себе - например, при помощи постов и фотографий в социальных сетях, - говорит эксперт в области информационной безопасности Петер Кнаак. - Техническая защита, например с помощью специальных программ для смартфонов и компьютеров, важна, однако все это защищает от мелких мошенников, а не от государственного шпионажа".