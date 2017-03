9 марта 2017 г. Дебора Хэйнс, Шон О'Нил | The Times WikiLeaks помогает террористам и государствам-изгоям, по словам руководства разведки "Портал WikiLeaks обвиняют в причинении вреда национальной безопасности посредством раскрытия методов шпионажа, разработанных Центром правительственной связи (Великобритания) и ЦРУ (США) для отслеживания террористов в эпоху после Сноудена, - сообщают Дебора Хэйнс и Шон О'Нил в The Times. - Источники в спецслужбах сказали The Times, что самую большую выгоду от публикации документов ЦРУ получат враждебные государства, вроде России, и террористические группировки, в том числе "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.)". "В кругах разведчиков есть опасения по поводу идентичности и мотивации неизвестного источника, который предположительно предоставил опубликованные данные организации Джулиана Ассанжа. Отставные британские разведчики не исключают возможность российского участия в организации слива секретных данных из подразделения ЦРУ, отвечающего за кибербезопасность, - говорится в статье. - Как утверждает WikiLeaks, 8761 документ, опубликованный во вторник, - это менее 1% полученных им материалов ЦРУ, так что последуют новые разоблачения". Сэр Дэвид Османд, бывший директор Центра правительственной связи, сказал The Times, что эта утечка документов "нанесет настоящих вред национальной безопасности США и их союзников, включая Великобританию". "Документы, в том числе, вероятно, те, которые еще не были опубликованы, будут тщательно изучены российскими спецслужбами, которые и сами наверняка применяют сопоставимые техники, которые захотят улучшить", - добавил сэр Османд. В опубликованных файлах говорится, что британские и американские шпионы разработали инструменты для взлома повседневных электронных устройств и используют их для сбора информации о конкретных террористах, организованной преступности и влиятельных лицах в правительствах враждебных стран, передают журналисты. Источник: The Times