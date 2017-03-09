ИГИЛ* еще активнее берет Германию на прицел

По данным Федерального ведомства по охране конституции, в Германии растет число готовых к агрессивным действиям исламистов. Глава контрразведки Ханс-Георг Маасен не скрывает: более высокую степень террористической угрозы ввести невозможно, пишет Die Welt.

"За 2016 год Германия поднялась в рейтинге приоритетных целей ИГИЛ*", - заявил Маасен. Помимо этого, подчеркнул он, в Германии наблюдается постоянный рост числа исламистов, склонных к агрессивным действиям. На сегодняшний день их насчитывается примерно 1600 человек.

О росте террористической угрозы говорит и увеличение объема поступающей информации о потенциальных терактах. "Каждый случай подвергается тщательной проверке", - заявляют в ведомстве.

"Террористические атаки на исламистской почве на территории Германии возможны в любой момент", - отметил Маасен, подчеркнув при этом, что контрразведка расширяет сферу своей деятельности, что приводит и к усилению активности правоохранительных органов.

О невозможности поднять уровень террористической угрозы заявлял еще год назад глава берлинского Ведомства по охране конституции Бернд Паленда.

"Террористы-исламисты, в том числе несовершеннолетние салафиты и радикализированные беженцы, совершили целый ряд терактов. В Ганновере, Эссене, Вюрцбурге, Ансбахе и на берлинской Брайтшайдплатц. В Хемнице своевременно был предотвращен теракт с участием сторонника ИГИЛ* из Сирии", - говорится в статье.

"Повышенный уровень террористической угрозы, по словам экспертов, является сегодня чем-то вроде нормальной ситуации", - отмечают авторы.

Как заявил в беседе с изданием зампредседателя фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Нотц, "совершенно правильно серьезно относиться к угрозе. Однако алармизм и пророческие предостережения не помогут. (...) Детальное расследование обстоятельств берлинского теракта, совершенного Анисом Амри, так же важно, как и более эффективная работа в рамках Единого центра по противодействию террору".

Как отмечают в заключение авторы публикации, угроза внутренней безопасности исходит и от радикально настроенных представителей правого политического сектора, так называемых "рейхсбюргеров", число которых достигает 10 тыс. человек ("рейхсбюргеры", или "граждане рейха" - движение, возникшее в 1980-е годы. Представители организации считают Германию оккупированной западными союзниками. Они не признают ФРГ, ее законы и представителей власти. Члены группировки распространяют мнение о существовании в наши дни "германского рейха" в границах 1937 года. - Прим. ред.).

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.