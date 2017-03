9 марта 2017 г. Алан Фримэн | The Washington Post Министр иностранных дел Канады утверждает, что Россия распространяет дезинформацию о ее деде "Холодные отношения Канады с Россией приняли скверный оборот, когда министр иностранных дел Канады Кристия Фриланд обвинила Россию в дезинформации в связи с заявлениями, что ее давно покойный дед украинского происхождения сотрудничал с нацистами в оккупированной Польше", - сообщает Алан Фримэн в The Washington Post. Автор напоминает, что 49-летняя Фриланд, свободно говорящая по-русски и некогда работавшая начальником московского бюро Financial Times, уже три года лишена права на въезд в Россию за открытую поддержку Украины и книги о влиянии российских олигархов. После ее назначения министром иностранных дел Канады в правительстве Джастина Трюдо в январе 2017 года "тяготеющие к Путину" сайты, такие как Russian Insider и New Cold War, начали публиковать статьи с заявлениями, что ее дед Михайло Хомяк сотрудничал с нацистами. Например, сайт Consortium News издал статью A Nazi Skeleton in The Family Closet ("Нацистский скелет в семейном шкафу". - Прим. ред.), говорится в статье. Многие статьи, по-видимому, вдохновлены московским журналистом Доном Хелмером, которого бывший канадский посол в России назвал известным "теоретиком заговора". "По словам Кинсмэна, российское правительство по-прежнему убеждено, что политикой Канады управляют "канадские украинцы-русофобы", имеющие существенный электоральный вес, особенно на западе Канады", - передает автор. "Отношения между Канадой и Россией опустились на несколько уровней ниже в последние годы правления канадского премьер-министра Стивена Харпера, который только неохотно пожал руку президенту Путину на саммите 2014 года и, как сообщается, сказал ему: "Вам надо убираться из Украины". Дипломатические отношения между двумя странами фактически прекратились, - говорится в статье. - С тех пор стало немного теплее: в прошлом месяце Фриланд встретилась в Германии с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, хотя признаков того, что запрет на ее въезд может быть снят, мало. Пресс-секретарь посольства [России в Канаде] сказал, что роль Канады - сделать первый шаг, если она хочет снятия санкций и отмены российских контрмер". "В The Globe and Mail сообщалось, что один из дядей Фриланд, отставной ученый, несколько лет назад признал в статье, что Хомяк работал в издании, распространявшем антисемитскую пропаганду, но никогда не подписывал ничего выходящего в печать, - говорится в статье. - Пресс-секретарь Фриланд Алекс Лоренс сказал The Globe and Mail, что она поддержала решение ее дяди изучать "эту трудную главу в жизни ее покойного деда. В ответ на вопрос о выдвигающихся обвинениях Лоренс сказал: "Надо спрашивать, откуда идет эта информация и какие за ней мотивы". Он отказался дать комментарий, когда к нему обратилась The Washington Post". Источник: The Washington Post