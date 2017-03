9 марта 2017 г. Джосс Микинс | The Washington Post Почему Россия далеко не такая пугающая, какой кажется "Должны ли США и Запад беспокоиться из-за того, что российское влияние растет? Вы можете так думать, учитывая степень доминирования в американских новостях российского вмешательства в выборы этого года", - пишет аспирант Колумбийского университета Джосс Микинс в статье для The Washington Post. "Но, по сути дела, российское влияние хрупко. За фасадом вмешательства страны в политику Запада, вторжения на Украину и поддержки сирийского президента Башара Асада Россия сталкивается с глубокими общественными и экономическими проблемами", - говорится в статье. "По сути, внутренние вопросы, игнорируемые режимом, скоро ограничат способности Путина к заграничным авантюрам и применению военной мощи", - полагает автор. Микинс приводит пять аргументов в пользу своего тезиса. 1. Российская экономика слаба "Начнем с того, что вспомним, что объем американской экономики в десять раз больше российского", - пишет он. Временный экономический рост на фоне высоких цен на нефть прекратился, и экономика страны погрузилась в депрессию, все больше людей оказывается за чертой бедности. "Министерство экономики прогнозирует, что средний уровень жизни не улучшится до 2035 года", - утверждает автор. 2. Россия стоит перед демографическим кризисом "Россияне не рождают достаточного количества детей. Уровень рождаемости в стране составляет 1,7 ребенка на одну женщину, что намного меньше 2,1, необходимых только для самовоспроизводства населения", - говорится в статье. "В результате население России, как ожидается, сократится на 16%, или на 23 млн человек, к 2050 году, что приведет к сокращению рабочей силы на 25%", - пишет автор. 3. Россия больше не сможет позволить себе откупаться от проблемных регионов "Россия продолжает тратить до 10 млрд в год на субсидии проблемным регионам, таким как Чечня и Крым. На фоне того как выплаты будут сокращаться, напряженность в отношениях между Москвой и периферийными регионами может накалиться, что может привести к возобновлению конфликта на Северном Кавказе", - рассуждает автор. 4. России придется сократить военные расходы Из-за экономической стагнации в 2016 году расходы на оборону в России снизились впервые с 1990-х годов. К 2020 году Россия, по прогнозам, будет выделять на военные цели только 41 млрд долларов. Это меньше, чем затраты Франции, пишет Микинс. "Более того, растущие издержки в Сирии и на Украине могут вынудить Россию заранее вывести оттуда войска, либо это приведет к банкротству режима", - рассуждает автор. "Сравните эти 41 млрд долларов с военными расходами НАТО, в 2015 году составившими 892 млрд долларов. Россия просто не сможет перегнать в плане расходов или даже выйти на один уровень с хорошо финансируемым и объединенным альянсом", - говорится в статье. 5. Хронические социальные проблемы, в конце концов, заставят Россию отказаться от текущей политики "Русские знамениты своим стоическим отношением к жизни, но они не роботы", - пишет Микинс. Популярность Путина основана не только на манипуляциях со СМИ и нагнетании шовинистических настроений, но и на реальных экономических выгодах, отмечает он. "Какой бы мощной или угрожающей Россия ни казалась сейчас, нынешняя ситуация не сможет продолжаться. Российская стабильность - и режим Путина - основаны на шатком фундаменте, который уже начинает давать трещины", - заключает автор. Источник: The Washington Post