Красная площадь под звездно-полосатым флагом

"Такое впечатление, что у российских эмигрантов, уехавших в Америку, есть какая-то трагикомическая склонность к мазохизму", - пишет журналистка Юлия Рабинович на страницах Der Spiegel.

Так, во время предвыборной гонки в США многие из них отбросили всяческие сомнения и последовали за Дональдом Трампом, хотя он ругал меньшинства, хвастался сексуальными приставаниями к женщинам, не платил зарплату людям, работавшим на него, издевался над журналистами-инвалидами и всячески демонстрировал нарциссическое и иррациональное поведение, говорится в статье.

Вообще, в "магазинчике ужасов" Трампа можно копаться довольно долго, и там есть вещи практически на любой вкус. Связи с Россией? Пожалуйста. Ежедневная ложь, одна наглее другой, которую с каждым днем все проще опровергнуть? Пожалуйста, угощайтесь, ее достаточно. Или вы хотите теории заговора? Да пожалуйста, налетайте!

Цели Трампа были ясно обозначены с самого начала, утверждает журналистка: у самых бедных он хотел отнять страховку, у трансгендеров - туалеты, у мигрантов - права, а мусульман хотел вообще лишить возможности остаться в Америке. Гомосексуалистам следовало бы забиться в угол, как это им уже давно приходится делать в России. Женщины, с точки зрения Трампа, являются всего лишь объектом сексуального желания лет до 35 (ну, до 40 - при использовании пластической хирургии). После этого они уже ни на что не годны. Классическая журналистика? Зачем? У нас есть альтернативные факты для всего.

"Многие люди, уехавшие из Советского Союза, знают, что такое олигархи: они ведут себя словно цари, - подчеркивает Рабинович. - Им известны психически ненормальные лидеры, им знакома пропаганда, насилие и преследования. И потому очень удивительно, что российские эмигранты с самого начала восхищались человеком, который воплощает в себе все вышеперечисленное".

"Что они делают с возможностью выбирать, которую им предоставила Америка? На своей новой родине они выбирают старое зло", - говорится в статье.