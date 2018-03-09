Может Москва стоять за атакой на Скрипаля?

После нападения на бывшего российского агента Сергея Скрипаля с использованием вещества нервно-паралитического действия под подозрение немедленно попала Россия, пишет Райнхард Фезер в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков этому не удивился. Разумеется, он отринул обвинения и предложил британцам помощь в расследовании дела, отметив, что пока никто с такой просьбой не обращался. "Вряд ли это произойдет и в дальнейшем, - отмечает автор. - В конце концов, не только британские СМИ, но и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предполагают, что за преступлением стоит Россия".

"Само собой напрашивается подозрение, что российские спецслужбы наказали перебежчика из собственных рядов, ведь это был не первый случай", - пишет автор, напоминая об убийстве Александра Литвиненко.

"Предатели всегда плохо кончают", - приводит журналист слова Владимира Путина во время обмена шпионами между Россией и США летом 2010 года. Спустя несколько недель Путин стал выражаться еще яснее: он публично назвал одного из "предателей" "скотиной" и "свиньей". Одним из участников обмена был тогда и Скрипаль, говорится в статье.

Тем не менее, в связи с атакой на Скрипаля и его дочь есть некоторое недоумение: по негласному правилу спецслужб, агентов, которых уличили в шпионаже и отпустили на основании договоренности между соответствующими государствами, оставляют в покое, пишет Фезер.

Открытым остается вопрос, чего надеялось достичь российское руководство посягательством на Скрипаля, - особенно, если подтвердится, что предположительно использованное нервно-паралитическое вещество может вывести на изготовившую его лабораторию и станет возможно, как в случае с Литвиненко, проложить след к преступникам, рассуждает автор. И если речь идет об операции российских спецслужб, очевидно, что это не могло быть сделано непреднамеренно. Может быть, намерение состояло в том, чтобы показать другим - потенциальным - перебежчикам, что они и их семьи никогда и нигде не смогут жить в безопасности? Или этот случай одновременно должен показать западным правительствам, на что способны и готовы силы, совершившие это преступление, и насколько слабо западные правительства могут противодействовать им? - спрашивает себя автор.