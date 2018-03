9 марта 2018 г. Дэвид Бонд, Синтия О'Мерчу, Генри Фой | Financial Times Что сделало Сергея Скрипаля мишенью покушения на убийство? "После того как российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены редким нервно-паралитическим веществом в Солсбери в воскресенье вечером, следователи пытаются выяснить, что именно сделало Скрипаля мишенью", - пишут корреспонденты Financial Times. "Пока сложившийся портрет Скрипаля показывает, что он жил тихо, и дни, когда он был полковником российской военной разведки ГРУ и ценным информатором MI-6, остались далеко позади, - говорится в статье. - Однако сотрудники спецслужб утверждают, что 66-летний Скрипаль не вполне ушел на покой". "Один бывший высокопоставленный представитель спецслужб сказал, что Скрипаль предоставлял информацию британским и другим западным спецслужбам в период после прибытия в Великобританию в 2010 году. Источник добавил, что, хотя ценность Скрипаля в качестве оперативного источника быстро сошла на нет, он мог обсуждать возможности российской разведки с "дружественными" разведагентствами", - передают журналисты. "Дружественные иностранные спецслужбы интересовались им и после того, как его освободили в рамках обмена шпионами, - сказал источник в спецслужбах, пожелавший, чтобы его имя не называли. - Ограниченный период он был полезен". "Даже не шпионя [больше], он продолжал приносить пользу", - сказал второй спецслужбист. Скрипаль предоставлял информацию "о том, каковы российские приоритеты". "Как они вторгаются на Запад, как они вербуют агентов, как они борются с разведкой? Подобные вещи важны, особенно когда мы тренируем людей. Он продолжал приносить пользу", - заявил источник. "Другой чиновник предположил, что для бывших агентов, вроде Скрипаля, не было необычным привлекаться в таком качестве и передавать свои знания разным уровням оборонного и разведывательного истеблишмента", - говорится в статье. "Подруга дочери Скрипаля (Юлии Скрипаль) сказала, что тот работал "лектором", но не сообщила где. Это соответствует данным спецслужб, что время от времени он проводил презентации и беседы с американскими военными и разведчиками", - передают журналисты. Источник: Financial Times