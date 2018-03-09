Служба внешней разведки ФРГ должна взять на прицел заграничные контакты партии АдГ

Поездка представителей партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Сирию может иметь последствия, пишет корреспондент немецкого Handelsblatt Дитмар Нойерер.

По мнению Патрика Зенсбурга, внутреннего эксперта партии ХДС по спецслужбам, Служба внешней разведки ФРГ (BND) должна взять на прицел заграничные контакты партии АдГ. "После визита депутатов АдГ в Сирию BND должна держать в поле зрения сотрудничество АдГ с организациями других стран, - заявил Зенсбург в разговоре с изданием. - АдГ неслучайно упрекают как "пятую колонну Путина".

Группа политиков из АдГ находится в Сирии с начала недели. В понедельник депутаты встретились с близким к правительству верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассуном, который в 2011 году угрожал отправить в Европу и Америку террористов-смертников в случае военной интервенции Запада, передает издание.

Кристиан Блекс, один из членов немецкой делегации, участвовал и в недавней поездке депутатов АдГ в аннексированный Россией Крым. Этот визит также вызвал негодование в федеральном правительстве Германии, отмечает автор.

АдГ давно известна пророссийским курсом: например, в предвыборной программе депутаты АдГ требовали отмены санкционной политики в отношении России. Программу партии они распространяли в интернете, в частности, на русском, отмечает корреспондент.

Близость к России АдГ демонстрирует разнообразными способами. Так, во время "Российского конгресса" в Магдебурге летом прошлого года партия позиционировала себя как защитницу российского президента и выступала против западных "заговоров". Пророссийский курс проводила еще бывшая руководительница партии Фрауке Петри: в начале прошлого года она посетила председателя Госдумы РФ Владимира Володина, а также известного своими радикальным взглядами правового популиста Владимира Жириновского, отмечается в публикации.

Кроме всего прочего, АдГ может попасть в поле зрения Службы внутренней разведки ФРГ из-за правоэкстремистских взглядов некоторых ее членов, добавляет автор.