Дело двойного агента: "копятся улики в пользу вовлеченности России"

"Предатели всегда плохо кончают", - сказал Путин в период обмена шпионами с США в 2010 году. Одним из участников обмена был Сергей Скрипаль, выдававший российские секреты британцам как раз тогда, когда будущий президент возглавлял ФСБ, пишут СМИ. Le Figaro рассказывает о "долгой и мрачной традиции отравлений" российских спецслужб. Daily Mail обсуждает гипотетический бойкот ЧМ английской сборной.

После нападения на бывшего российского агента Сергея Скрипаля с использованием вещества нервно-паралитического действия под подозрение немедленно попала Россия, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков этому не удивился. Разумеется, он отринул обвинения и предложил британцам помощь в расследовании дела, отметив, что пока никто с такой просьбой не обращался. "Вряд ли это произойдет и в дальнейшем, - отмечает автор. - В конце концов, не только британские СМИ, но и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предполагают, что за преступлением стоит Россия".

"Предатели всегда плохо кончают", - сказал Путин во время обмена шпионами между Россией и США летом 2010 года. Спустя несколько недель он публично назвал одного из "предателей" "скотиной" и "свиньей". Одним из участников обмена был тогда Скрипаль.

Тем не менее, в связи с атакой на Скрипаля и его дочь есть некоторое недоумение: по негласному правилу спецслужб, агентов, которых уличили в шпионаже и отпустили на основании договоренности между соответствующими государствами, оставляют в покое, пишет автор.

Открытым остается вопрос, чего надеялось достичь российское руководство посягательством на Скрипаля, - особенно, если подтвердится, что использованное нервно-паралитическое вещество может вывести на изготовившую его лабораторию и станет возможно, как в случае с Литвиненко, проложить след к преступникам, рассуждает журналист.

"Может быть, намерение состояло в том, чтобы показать другим - потенциальным - перебежчикам, что они и их семьи никогда и нигде не смогут жить в безопасности? Или одновременно показать западным правительствам, на что способны и готовы силы, совершившие это преступление, и насколько слабо западные правительства могут противодействовать им?" - говорится в статье.

Редакция The Washington Post полагает: если бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь отравлены Россией из мести за то, что он стал двойным агентом, "это будет новое наглое преступление президента Владимира Путина, которое нельзя игнорировать".

"У Скрипаля точно есть враги. Путин - ветеран советского КГБ, ставший в конце 1990-х главой агентства - преемника КГБ, Федеральной службы безопасности (ФСБ). Именно тогда Скрипаль выдавал российские секреты британцам. Другие обидчики Путина или его дружков уже застрелены, отравлены, избиты", - говорится в статье. Издание напоминает об обстоятельствах смерти Александра Литвиненко и Михаила Лесина.

Во время недавнего мероприятия, на котором Путину задавали вопросы, он сказал, что хотел бы обратить вспять распад Советского Союза, и безудержно хвастался новой ядерной ракетой, пишут авторы статьи.

"Путин играет мускулами отчасти в преддверии президентских выборов. Но это еще не вся мотивация. Путин полагает, будто система управления США "поедает сама себя", как он выразился в связи с хаосом президентства Трампа, и считает это удобным моментом, чтобы дать волю своему авантюризму. Тем больше причин для США обзавестись твердой стратегией общения с Россией, и поскорее", - указывает редакция.

"Кто захотел убить Скрипаля, бывшего двойного российского агента, перешедшего на сторону Запада, и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического вещества, которое (..) еще более редкое и сильнодействующее, чем газ зарин или ВИ-газ? Возможно ли, что спецслужбы России решили наказать "ренегата"?" - пишет журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.

"Пока эти вопросы волнуют высшие сферы британской власти, пребывающей в возбужденном состоянии 12 лет спустя после отравления полонием Александра Литвиненко, другого российского экс-шпиона, работавшего на олигарха в изгнании Бориса Березовского (в свою очередь, найденного повешенным в ванной в 2013 году), небесполезно вернуться к обзору богатой и мрачной российской традиции убийств и отравлений, - продолжает Мандевиль. - Для этого мы обратились к волнующему и обескураживающему произведению "Лаборатория ядов" Аркадия Ваксберга".

В 1921 году, при Ленине, была создана токсикологическая лаборатория "Специальный кабинет" - для облегчения устранения неудобных людей, описывает Мандевиль. Вскоре лаборатория оказалась под эгидой спецслужб, передает прочитанное журналистка.

В 1924 году Николай Соколов, смелый следователь, у которого хватило дерзости проводить расследование убийства царя и его семьи в Екатеринбурге, пока не пришлось бежать в Париж, был найден мертвым в своем саду на берегу Луары, при невыясненных обстоятельствах. По утверждению Ваксберга, он был отравлен. Сын Льва Троцкого, Лев Седов, тоже был ликвидирован - в ходе операции по удалению аппендицита, осуществленной подозрительными врачами из эмигрантов, рассказывается в книге.

"В 1971 году Александр Солженицын пережил попытку отравления рицином в одной кондитерской в Новочеркасске, куда он поехал проводить расследование массовых беспорядков рабочих. Ему удалось выкарабкаться", - пишет журналистка.

"В 1978 году болгарскому писателю-эмигранту Георгию Маркову повезло куда меньше. Он был уколот зонтиком одним прохожим, который вежливо извинился с легким славянским акцентом, тем же вечером он слег и скончался через четыре дня в ужасных муках", - передает Мандевиль. Позже "генерал КГБ Олег Калугин рассказал, как болгарский руководитель Тодор Живков обращался к услугам российских отравителей".

"После 1991 года целый ряд оппозиционеров и предпринимателей погибли, став жертвами странных отравлений, например, предприниматель Иван Кивелиди и депутат и либеральный журналист Юрий Щекочихин. Рискуя встать на минное поле, Ваксберг в своей книге доходит до того, что выдвигает гипотезу об убийстве (...) Анатолия Собчака в 2000 году, прямо перед выборами его протеже", - говорится в статье.

"В случае с Литвиненко доклад судьи Оуэна, ставший результатом полуторагодового расследования, уточняет, что, скорее всего, за терактом с применением полония стояла российская власть. BuzzFeed, основываясь на досье из ЦРУ, утверждает, что за последние годы 14 других российских или британских граждан были убиты или "покончили с собой" при обстоятельствах, позволяющих предполагать вмешательство России", - сообщает автор.

Скрипаль находится между жизнью и смертью, Лондон готовит ответные действия, и звучат голоса, требующие возобновления расследований указанных дел, подытоживает Мандевиль.

Вчера британские министры "оказались под давлением сторонников точки зрения, что необходимо распорядиться о бойкоте чемпионата мира по футболу, предстоящего в России", пишут корреспонденты The Daily Mail.

"Копятся улики в пользу вовлеченности России в атаку с использованием нервно-паралитического газа в Солсбери, и члены парламента задались вопросом, стоит ли Англии участвовать в этом турнире", - говорится в статье.

"Источники в Уайтхолле говорят, что всего за несколько дней следователи смогут точно сказать, причастна ли Россия к попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - передает таблоид.

"Том Тугендхат, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин, сказал, что министры должны призвать союзников присоединиться к скоординированному бойкоту ЧМ в рамках более широкого пакета наказаний путинского режима. Он назвал "экстраординарным" тот факт, что турнир проводится в стране, где "убийство - инструмент государственной политики".

"Бывший министр-лейборист Крис Брайант сказал, что для английской футбольной сборной будет "очень трудно" выступать на ЧМ, если будет доказано, что Москва причастна к нападению", - говорится в статье.

"Тереза Мэй вчера вечером сказала, что Великобритания "сделает что должно (...), если будет доказано, что спонсором покушения было [российское] государство", - передают авторы.