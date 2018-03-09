Сочи, "Мир Путина"

Перед президентскими выборами в России французская Le Monde посвящает серию статей жизненному пути главы Кремля. Последний этап: курортный город Сочи на берегу Черного моря.

Путин сделал из Сочи еще одну столицу, где он более чем за тысячу километров от Москвы принимает мировых руководителей, пишет журналистка Изабель Мандро.

"Сразу после прихода к власти российский президент устроился на даче Бочаров Ручей, обособленной даче Сталина, построенной по инициативе наркома по венным и морским делам Климента Ворошилова, указывает журналистка. Преобразованная в роскошную официальную летнюю резиденцию главы государства, дача, получившая название соседней лесопарковой долины, окружена зоной в 40 га. Говорят, там однажды чуть не заблудилась индонезийская делегация", - передает Мандро.

Путин выбрал этот город, граничащий с Абхазией - самопровозглашенной независимой территорией, ставшей поводом для войны с Грузией в 2008 году, - для воплощения своих международных амбиций, появившихся в период второго мандата, отмечает журналистка. 10 февраля 2007 года на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности он заявил: "Однополярная модель мира с одним центром принятия решения неприемлема и невозможна. Это мир одного хозяина, одного суверена".

Далее на трибуне он уточнил: "Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере - и навязывается другим государствам. Ну кому это понравится? Кому это понравится?" - риторически спросил он, подразумевая критику НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Сначала Путин посвящал много времени международным инстанциям, у него не было никакого недовольства Западом, и его отношения, в частности с Шираком и Шредером, были прекрасными", - утверждает Андрей Илларионов, который был дипломатическим советником Путина с 2000 по 2005 год, затем стал оппозиционером и теперь работает в одном американском институте. По его мнению, поворот наметился в 2003 году, после захвата США Ирака: "Путин не мог представить, что Саддам Хусейн может быть свергнут, он попробовал отговорить Буша, но ему не удалось. Из-за этого у него возникло ощущение, что к его словам не прислушиваются. И тогда он подумал: "А что нам, собственно, мешает занять свое достойное место?"

"В год проведения Мюнхенской конференции начались строительные работы в Сочи - городе, предназначенном для того, чтобы стать планетарным триумфом Путина. Маленький горнолыжный курорт "Роза Хутор" его друга миллиардера Владимира Потанина сделается значимым местом зимней Олимпиады 2014 года - астрономического проекта, который поглотит миллиарды долларов", - указывает Мандро.

"Светозвуковые" фасады отелей, парк аттракционов в духе Диснейленда - "Мир Путина", как быстро назвали его жители, - и современные инфраструктуры затмили неоклассическую архитектуру сталинских санаториев, ставших символами развития курорта в советскую эпоху, описывает автор статьи.

"С царских времен Александр III и Николай II инвестировали сюда, покупая земли, чтобы привлечь крупных торговцев и аристократию, позднее Сталин, обожавший это место, захотел построить здесь город с коммунистическим ореолом. Путин в какой-то мере упрочивает эту традицию", - с улыбкой говорит Алла Гусева, директор местного исторического музея.

"Открытие Олимпиады в Сочи 7 февраля 2014 года на стадионе "Фишт" было подпорчено украинским кризисом, - говорится в статье. - Ни американский президент, ни его французский и немецкий коллега, ни британский премьер-министр не приехали в Сочи для участия в роскошной церемонии".

"Через несколько дней после этого Янукович под давлением Майдана бежал в Москву, которая объявила о "государственном перевороте" на Украине. Были развернуты российские войска специального назначения, которые оккупировали Крым. 18 марта 2014 года аннексия украинского полуострова, после спорного референдума, была ратифицирована Москвой, и в то же время начался кровавый конфликт в Донбассе между пророссийскими сепаратистами и силами, преданными Киеву. США и Европа были поставлены перед свершившимся фактом: за олимпийской обедней с певчими для Владимира Путина последовали санкции и изоляция", - пишет Мандро.

"22 ноября 2017 года война в Сирии, в свою очередь, напросилась во вторую столицу. На этот раз бывший санаторий имени Ленина, преобразованный в роскошный гостиничный комплекс, послужил местом встречи российского президента с его турецким и иранским коллегами - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани. Через три года после отправки войск в Сирию на подмогу Башару Асаду Кремль снова выбрал Сочи для демонстрации альянса с новыми партнерами. Следующий этап в январе 2018 году оказался более щекотливым: "Конгресс сирийского национального диалога", организованный в Сочи, повсеместно украшенном флагами режима Дамаска, провалился", - сообщает журналистка.

"Далее, параллельно с "русским делом" о вмешательстве России в выборы в США, разразился еще один скандал, касающийся государственной допинговой системы на Олимпиаде-2014. Замаранным оказался имидж самого Путина и имидж Сочи", - считает журналистка.

"65-летний глава Кремля готовится к тому, чтобы начиная с 18 марта, "годовщины" присоединения Крыма, остаться на новый, четвертый срок, вплоть до 2024 года. После Дрездена (времен ГДР), где он сформировался как агент КГБ, и Санкт-Петербурга, его родного города, где он сделал свои первые шаги в политике и создал сети связей, его жизненный путь остается полон теневых зон. Однако после 18 лет его нахождения у власти уже никто не спросит, как спросила в 2000 году одна американская журналистка: "Кто такой Путин?" - заключает Мандро.

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