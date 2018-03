9 марта 2018 г. Кеннет П.Вогель | The New York Times Как российские тролли пролезли в переписку со штабом Трампа на Facebook "Когда сообщение от Мэтта Скайбера попало во входящие Facebook-аккаунта флоридского штаба Дональда Трампа в начале августа 2016 года, оно не вызвало никаких опасений, несмотря на несколько неуклюжие попытки автора писать на разговорном американском английском, - рассказывает журналист Кеннет П.Вогель в The New York Times. - Это было одно из тысяч предложений принять участие в кампании, полученных слишком многолюдным штабом, большинство сотрудников которого были новичками в президентской политике. Скайбер просил штаб помочь ему организовать "огромный флэшмоб в поддержку Трампа в каждом городе Флориды". "Сотрудник кампании, следивший за этим аккаунтом Facebook, только через две недели с лишним добрался до Скайбера, согласно личной переписке в Facebook, оказавшейся в распоряжении The New York Times. Этот сотрудник, не желая, чтобы его запомнили как жертву российского заговора, попросил не называть его имени. Он поблагодарил Скайбера за энтузиазм и креативность и порекомендовал ему обратиться к Чэду Такеру, директору по коммуникациям во Флориде, на его штабной электронный адрес. "Мы сможем тут победить", - написал сотрудник Скайберу в сообщении с большими пальцами и иконками американского флага. "Сообщения, адресованные этому аккаунту группы "Флорида за Трампа", отправлялись с аккаунта, созданного "Агентством интернет-исследований - обвиненной в преступных действиях российской фирмы, оказавшейся в центре российской кампании по вмешательству в выборы. Этот аккаунт, созданный под личиной Мэтта Скайбера, был деактивирован, и отправленные с него сообщения удалились", - говорится в статье. "Скайбер не был американцем, поддерживающим Трампа. Эту личину создало российское "Агентство интернет-исследований", которому было предъявлено обвинение в прошлом месяце. Спецпрокурор Роберт С.Мюллер III предположил, что эта компания, связанная с российским президентом и спецслужбами его страны, привела в исполнение изощренный и дорогостоящий заговор, чтобы "сеять разногласия" в американской политике, укрепить позиции Трампа и повредить Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании 2016 года", - пишет Вогель. "Обзор личной переписки в Facebook, а также интервью с оперативниками штаба Трампа, ставшими мишенями россиян, показывают, что команда Трампа была уязвима для московской кампании по насаждению влияния. Русские охотились на ничего не подозревающих сотрудников штаба, которых больше всего интересовал энтузиазм сторонников их необычного кандидата. Они не представляли себе вроде бы маловероятную возможность, что россияне могут завербовать их как игроков, вслепую играющих по схеме, призванной подорвать американскую демократию". "Спецпрокурор отметил, что сообщения из России были посланы на следующий день после даты регистрации их получения Facebook-аккаунтом Florida for Trump - возможно, из-за разницы во времени между Санкт-Петербургом, Россия, и восточной частью Соединенных Штатов", - передает автор. "Ни один человек в здравом уме не спросил бы - и даже не подумал бы спросить: "А ты точно не с Россией общаешься?" - сказала Карен Джиорно, республиканка-оперативница, которая была директором флоридского штаба Трампа в тот период, когда с ним вышло на связь "Агентство интернет-исследований". "В рамках заговора с участием 80 сотрудников "Агентство интернет-исследований", ставшее известным как "фабрика троллей", похитило личные данные американцев, организовало кампании в социальных сетях и создало фальшивых онлайновых персонажей, вроде Мэтта Скайбера, чтобы попытаться манипулировать голосами, активистами и сотрудниками штаба Трампа, как показывают судебные документы. Русские сосредоточились на Флориде, потому что это самый важный из колеблющихся штатов. Они связались со штабом Трампа, главным образом, чтобы получить помощь в организации демонстраций по всему штату 20 августа, в разгар президентской гонки. Акция называлась Florida Goes Trump ("Флорида идет за Трампом"), согласно обвинительному заключению". "В судебных бумагах не указано, преуспели ли россияне в получении помощи от флоридского подразделения штаба Трампа. Демонстрации, по-видимому, получились малочисленными и привлекли скромное внимание в то время", - говорится в статье. Источник: The New York Times