9 марта 2018 г. Редакция | The Washington Post Путинский отряд отравителей снова в Великобритании? Редакция The Washington Post полагает: если бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь отравлены Россией из мести за то, что он стал двойным агентом, "это будет новое наглое преступление президента Владимира Путина, которое нельзя игнорировать". "У Скрипаля точно есть враги, в том числе его бывшие работодатели. Путин - ветеран советского Комитета государственной безопасности (КГБ), ставший в конце 1990-х главой агентства - преемника КГБ, Федеральной службы безопасности (ФСБ). Именно тогда Скрипаль выдавал российские секреты британцам. Другие обидчики Путина или его дружков уже застрелены, отравлены, избиты", - говорится в статье. Издание напоминает об обстоятельствах смерти Александра Литвиненко и Михаила Лесина. Во время недавнего мероприятия, на котором Путину задавали вопросы, он сказал, что хотел бы обратить вспять распад Советского Союза и безудержно хвастался новой ядерной ракетой, пишут авторы статьи. "В эти дни Путин играет мускулами отчасти в преддверии президентских выборов 18 марта. Но это еще не вся мотивация. Есть еще один тревожный момент: Путин полагает, будто система управления США "поедает сама себя", как он выразился в связи с хаосом президентства Трампа, и считает это удобным моментом, чтобы дать волю своему авантюризму. Тем больше причин для США обзавестись твердой стратегией общения с Россией, и поскорее", - указывает редакция. Источник: The Washington Post