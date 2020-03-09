Президент Путин, распорядитель игры в Идлибе, и униженный Эрдоган

"(...) Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта "вызвали" в Москву, чтобы объяснить намерения в отношении наступления "Весенний щит", которое он начал в конце февраля. Следует обратить внимание на "нюанс": не Путин совершил поездку в Анкару, а Эрдоган ответил на приглашение Москвы, которое можно сравнить с вызовом. Такому горделивому деятелю, как он, это далось нелегко, и логично было бы предположить, что у него не было особого выбора. Напомним, что для Турции очень важны экономические проекты, заключенные между двумя странами: газопровод, АЭС, зенитная ракетная система С-400 и т. д. Кроме того, Эрдоган начал слишком сильно распылять свои усилия между Сирией, Средиземноморьем, Ливией... Видимо, он понял, что больше не в состоянии контролировать все сразу и что это может дорого обойтись ему как внутри собственной страны, так и за ее пределами, где число его врагов постоянно увеличивается, особенно в арабском мире", - пишет Ален Родье, бывший офицер французской разведки, заместитель директора Французского центра исследований проблем разведки, в издании Atlantico.fr.

После саммита, который длился шесть часов, было объявлено о режиме прекращения огня, коридоре безопасности шириной шесть километров по обе стороны от стратегического шоссе А4 (Восток-Запад), связывающего Алеппо с Латакией, и о гарантиях "территориальной целостности и суверенитета Сирии" в провинции Идлиб, говорится в статье.

(...)

"Хотя "военного решения" не существует, стороны признали, что "сами сирийцы" должны "определять свое будущее". Для президента Эрдогана это является полным отречением...", - комментирует Родье.

"Все это представляет собой победу для России, которая навязала свою волю Турции и проявила себя в качестве единственного игрока, способного конкретно ускорять процессы в Сирии. Однако это не помешало Эрдогану продолжить подталкивать беженцев в Европу, зная, что кандидатами на отъезд являются не сирийцы, которые имеют привилегированный статус в Турции, а в основном иракцы, афганцы и африканцы", - поясняет автор статьи.

"На закрытом заседании Совбеза ООН США отказались принять совместную декларацию в поддержку российско-турецкого соглашения о режиме прекращении огня в Идлибе (...)", отмечается в публикации.

"(...) Иран, со своей стороны, выразил свое несогласие с этим соглашением, хотя у этой страны нет средств для того, чтобы ему противодействовать. Башар Асад же высказал президенту Путину свое удовлетворение", - сообщает автор публикации.

"Таким образом, ситуация на местах движется к разделению провинции Идлиб на две зоны: на северо-западе - повстанцы, поддерживаемые Турцией, на юго-востоке - правительственные силы и шиитские ополченцы. А между двумя сторонами находятся россияне...", - резюмирует Ален Родье.