9 марта 2020 г. Анжли Равал, Дэвид Шеппард и Дерек Брауэр | Financial Times Саудовская Аравия начинает ценовую нефтяную войну после краха сделки с Россией "Саудовская Аравия начала агрессивную нефтяную ценовую войну, нацеленную на ее крупнейших конкурентов-производителей, после того, как Россия отказалась присоединиться к сокращению добычи к ОПЕК, что угрожает переполнить рынок сырой нефти поставками, в то время как вспышка коронавируса наносит удар по спросу", - передает Financial Times. "В следующем месяце Саудовская Аравия увеличит добычу и будет предлагать свою нефть с большими скидками, чтобы привлечь новых клиентов, согласно двум людям, знакомым с нефтяной политикой страны. Это грозит привести к дальнейшему падению цен. С января цены на нефть уже упали на треть до почти 45 долларов за баррель, - говорится в статье. - Через несколько секунд после открытия рынка в воскресенье вечером цены на нефть обрушились на 30%, в результате чего цена на нефть-сырец достигла самого низкого уровня за последние четыре года (...)". "В следующем месяце королевство планирует добывать более 10 млн баррелей в сутки, одновременно объявив о беспрецедентных скидках почти в 20% на ключевых рынках, что является явной попыткой наказать Россию, но одновременно с этим будет создавать давление на американскую сланцевую промышленность США и других производителей с более высокими затратами. По словам одного из вышеупомянутых людей, добыча может в конечном итоге превысить 11 млн баррелей в сутки, что значительно выше, чем примерно 9 млн, до которых Эр-Рияд предлагал снизить добычу ранее", - сообщается в публикации. (...) Издание напоминает, что "на прошлой неделе Саудовская Аравия обратилась за поддержкой к ОПЕК и союзникам за пределами картеля, таким как Россия, для существенного сокращения производства, чтобы стабилизировать рынок нефти, который переживает колебания на фоне того, как распространение коронавируса наносит удар по мировой экономике и снижает спрос на нефть. Но Россия подорвала этот план, присматриваясь к возможности нанести удар по американским добытчикам сланцевой нефти, разозлив королевство и приведя к тому, что с апреля страны сняли все ограничения на добычу". "ОПЕК и другие страны, включая Россию, не смогли прийти к соглашению. Если другие будут наращивать свою добычу, почему бы Саудовской Аравии не делать то же самое , - сказал второй человек, знакомый с политикой королевства в отношении нефтедобычи. - Теперь мы имеем право продавать больше, чтобы компенсировать любое падение цены". "В последние годы Россия создала фонд национального благосостояния в размере 170 млрд долларов за счет избыточных доходов от нефти и считает, что может использовать их, чтобы компенсировать любую краткосрочную ценовую войну, несмотря на то, что цены на нефть-сырец опустились почти до уровня безубыточных цен для бюджета, составляющего около 42 долларов за баррель", - указывает газета. Михаил Леонтьев, пресс-секретарь "Роснефти", крупнейшего в России производителя нефти, заявил, что отношения с Саудовской Аравией стали бессмысленными. "Но реально содержание сделки в том, что все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти", - указал он в заявлении новостному агентству ТАСС. (...) "Предыдущая ценовая война в 2014 году всколыхнула мировую нефтяную индустрию, причинив ущерб производителям от Северного моря до Северной Дакоты и вынудив их адаптироваться к решительному концу эпохи с нефтью стоимостью 100 долларов за баррель. Увеличение добычи Саудовской Аравией, - предполагает издание, - вновь нанесет удар по сланцевому сектору США, быстрый рост которого в последнее десятилетие сделал США ведущим мировым производителем и вынудил конкурентов ограничить производство в попытке укрепить цену". "(...) Но королевство, похоже, нацелено именно на Россию, - считает Financual Times. -- Саудовская Аравия собирается объявить, что будет продавать свою нефть северо-западной Европе, ключевому рынку для российской нефти, со скидками к базовой цене более 8 долларов за баррель по сравнению с мартом, согласно официальному прайс-листу, с которым ознакомилась Financial Times. США также, как ожидается, сделают скидку примерно 7 долларов за баррель в апреле по сравнению с мартом. (...) Ежемесячные корректировки цен обычно составляют всего несколько центов или максимум 1-2 доллара, что оставляет мало сомнений в том, чего королевство надеется достичь". (...) "Этот шаг окажет давление на союзников Саудовской Аравии в Персидском заливе, таких как ОАЭ и Кувейт с тем, чтобы они снизили цены и потенциально увеличили объемы производства, чтобы оставаться конкурентоспособными. Ценовая война, вероятно, окажется болезненной для всех сторон, но особенно сильно ударит по экономике более слабых нефтезависимых производителей, таких как Нигерия и Ангола, поскольку у них мало возможностей для увеличения добычи и меньше возможностей для заимствований, чтобы перекрыть снижение поступлений в бюджет/ Снижение цен угрожает еще больше повлиять на мировые цены на нефть. (...) Трейдеры и аналитики предупреждают, что в результате всеобщей ценовой войны нефтяные цены могут упасть до 30 долларов за баррель или ниже, что оживляет воспоминания о том, как Саудовская Аравия в последний раз открывала краны в 2014 году", - заключает газета. Источник: Financial Times